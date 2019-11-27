Taburcu Oldu, Evinde Yaşamını Yitirdi
Atlas Rüstemoğlu'nun ölümünde doktor ihmali mi var?
27/11/2019
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Önceki akşam karın ağrısı şikayeti ile önce Güzelyurt Cengiz Topel oradan da Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Atlas Rüstemoğlu taburcu edildikten sonra sabah evinde yaşamını yitirdi.
ÖLÜM NEDENİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ
10 yaşındaki Atlas Rüstemoğlu’na otopsi yapıldı, kesin ölüm sebebi kan ve doku örnekleri alındıktan sınra yapılacak tetkik sonucunda belirlenecek
AİLEDEN "İHMAL VAR" İDDİASI
Rüstemoğlu'nun ailesi, Atlas’ın ölümünde doktor ihmalinin olduğunu iddia ederek konuyu mahkemeye taşıyacaklarını aktardı.
CENAZE BUGÜN
Atlas Rüstemoğlu bugün öğle namazına müteakip Güzelyurt’ta son yolculuğuna uğurlanacak.