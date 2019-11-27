Taburcu Oldu, Evinde Yaşamını Yitirdi

Atlas Rüstemoğlu'nun ölümünde doktor ihmali mi var?

ads
27/11/2019

ads
Taburcu Oldu, Evinde Yaşamını Yitirdi

Önceki akşam karın ağrısı şikayeti ile önce Güzelyurt Cengiz Topel oradan da Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Atlas Rüstemoğlu taburcu edildikten sonra sabah evinde yaşamını yitirdi.

ÖLÜM NEDENİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ

10 yaşındaki Atlas Rüstemoğlu’na otopsi yapıldı, kesin ölüm sebebi kan ve doku örnekleri alındıktan sınra yapılacak tetkik sonucunda belirlenecek

AİLEDEN "İHMAL VAR" İDDİASI

Rüstemoğlu'nun ailesi, Atlas’ın ölümünde doktor ihmalinin olduğunu iddia ederek konuyu mahkemeye taşıyacaklarını aktardı.

CENAZE BUGÜN

Atlas Rüstemoğlu bugün öğle namazına müteakip Güzelyurt’ta son yolculuğuna uğurlanacak.

 

27/11/2019 10:29
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Atlas Rüstemoğlu
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.