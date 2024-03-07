Taburcu olması beklenen Settar Tanrıöğen üçüncü kez ameliyata alındı

Son dönemde "Kızılcık Şerbeti" dizisinde canlandırdığı "Abdullah Ünal" karakteriyle adından söz ettiren usta oyuncu Settar Tanrıöğen bazı şikayetlerle hastaneye kaldırılmış, beynindeki bir damarda kanama başladığı tespit edilince acil ameliyata alınmıştı.



İki kez ameliyat edilen oyuncunun tedavi sürecine bir süre daha devam edeceği ve ekranlardan bir süre daha uzak kalacağı öğrenilmişti.

YENİ GELİŞME

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 26 Ocak’ta beyin kanaması geçiren 61 yaşındaki usta oyuncunun bu hafta taburcu olması bekleniyordu. Ancak baş ağrıları artan Tanrıöğen’in yapılan kontrollerde yeniden ameliyat edilmesine karar verildi.

Tanrıöğen'in dün yeniden bıçak altına yattığı, tedavisinin bir süre daha devam edeceği öğrenildi. Settar Tanrıöğen’in hafıza kaybı ve çabuk yorulması nedeniyle son dizisi Kızılcık Şerbeti'ne geri dönmemişti.

YERİNİ TAYLAN ALDI

Oyuncunun geçici hafıza kaybı yaşadığı ortaya çıkmış ve Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği "Abdullah Ünal" karekterini Ahmet Mümtaz Taylan'ın canlandıracağı açıklanmıştı.

YAPIMCIDAN AÇIKLAMA



Abdullah Bey karakterine ilişkin dizinin yapımcısı Faruk Turgut geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında açıklama yapmıştı.



Turgut "Son 5 bölüm Apo’suz senaryo yazmak çok zordu. Zorunlu değişikliğe gitmek zorunda kaldık. Yeni Apo’muzla senaryo eski ritmine dönecek. Hoş geldin Ahmet Mümtaz Taylan..." ifadelerini kullandı.

SETTAR TANRIÖĞEN NEDEN AYRILDI?



Settar Tanrıöğen’in geçirdiği beyin kanaması sonrası zaman zaman geçici hafıza kaybı yaşadığı, diziyle ilgili birçok detayı ve isimleri unuttuğu öğrenildi. Usta aktör iyileşme sürecinin yavaş ilerlemesi ve zamana yayılacak olması yüzünden projeye veda etmek zorunda kaldı.



AHMET MÜMTAZ TAYLAN KİMDİR?



Ahmet Mümtaz Taylan 12 Eylül 1965 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi.



Ankara Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü’nü bitirdikten sonra Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden 1989 yılında mezun olan ünlü oyuncu Hayat Şarkısı, Leyla ile Mecnun, Bir Zamanlar Anadolu'da, gibi yapımlarla adından söz ettirdi.



1989 yılından itibaren Devlet Tiyatrolarında 18 yıl süreyle oyunculuk, yönetmenlik, sanat yönetmenliği, genel müdür danışmanlığı gibi görevler üstlendi. Taylan aynı zamanda bir süredir NTV'de, yayınlanan "Empati" programının sunculuğunu üstleniyor.