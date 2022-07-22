Tabutlu, maskeli asgari ücret eylemi!

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu'na (Hür-İş) bağlı sendikaların temsilcileri bugün yapılan asgari ücret toplantısı sonrasında asgari ücretliyi temsilen bakanlık önüne getirdikleri tabut ve maskelerle eylemlerine devam ediyorlar.

Hür-İş bağlı sendikaların temsilcileri " Bu asgari ücretle kimse geçinemez" ifadelerini kullandılar.

Serdaroğlu yaptığı açıklamada ,"Tabutu biz değil, onlar taşıyacak" diyerek bugün sendika temsilcileri ile birlikte siyasilerin maskelerini takıp eylemi gerçekleştirdi.

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22/07/2022 12:13