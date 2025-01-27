Tabutta bir anda gözleri açıldı! Cenazedekiler neye uğradıklarını şaşırdı

Dominik Cumhuriyeti’nde bir adamın cenazesi sırasında tabutun içinde yatarken gözlerini açtığı görüntüler, cenazeye katılanları dehşete düşürdü.

Hayatını kaybeden adamın yakınları, cenaze sırasında göz kapaklarının titrediğini fark etti. Görüntülerde, beyaz örtüler içinde bir tabutta yatan adamın yüzünün üstünde cam bir pencere olduğu fark ediliyor. Bir karede gözleri kapalı bir şekilde huzur içinde yatarken, başka bir anda bir yaslı kişi fotoğraf çekerken gözlerinin açılmış gibi göründüğü fark edildi.

AMBULANS ÇAĞIRMAYI TEKLİF ETTİLER

Bu ürkütücü olay, cenaze konuklarını şaşkına çevirdi. Aile üyelerinden biri, "Kim bilir, belki de yaşam mücadelesi veriyor" dedi. Bazı endişeli yakınlar, adamın mucizevi bir şekilde hala hayatta olabileceği ihtimaline karşı hastaneye götürülmesi için ambulans çağırmayı önerdi.

Ancak cenazeye katılan diğerleri ise cesedin göz hareketinin, cep telefonu flaşlarından kaynaklanabileceğini ileri sürdü.

Sosyal medyada ise bir kişi, "Ölüm sonrası kas hafızası; bazı cesetlerde görülebiliyor" derken, bir diğeri "Cep telefonu ışıklarının yansıması bu, bir daha bakın" dedi.

DAHA ÖNCE BENZERİ OLAYLAR YAŞANDI

Bu olay, 2023 yılında Tayland'da bir kadının kendi cenazesine giderken hayata dönmesini hatırlattı. 49 yaşındaki Chataporn Sriphonla, 29 Haziran'da Udon Thani eyaletindeki bir hastaneden evine nakledilirken yolda öldüğü sanıldı.

Ban Dung bölgesine giderken ambulansta Chataporn’un nefes almadığı ve yaşamını yitirdiği düşünüldü. Bunun üzerine araç, cesedin gece boyunca saklanacağı Wat Sri Phadung Pattana tapınağına yönlendirildi. Ancak, yolculuk sırasında kadının aniden nefes almaya başlaması ve gözlerini açması yolcuları şoke etti.

Benzer bir olay daha, 2022’de Peru’da gerçekleşti. Cenazesi düzenlenen 36 yaşındaki Rosa Isabel Cespede Callaca, tabutun kapağını çalarak hayatta olduğunu belirtmek istedi.

Tabutun içindeki Rosa’nın gözlerinin açık olduğunu gören yakınları hemen tabutu bir kamyonetin arkasına yükleyerek yakındaki Referans Hastanesi Ferrenafe’ye götürdü. Rosa burada bir yaşam destek cihazına bağlandı.

Doktorlar, Rosa’nın yaşamsal belirtilerinin olduğunu -her ne kadar çok düşük seviyede olsa da- doğruladı ve yaşam destek cihazına bağlandıktan sonra durumu bir miktar iyileşti. Bu, bir mucize gerçekleşiyor olabileceği umudunu doğurdu. Ancak Rosa’nın durumu hızla kötüleşti ve birkaç saat içinde hayatını kaybetti.