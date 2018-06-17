Taciz iddiasıyla gündeme gelen Bulut'a bir şok daha!

Talat Bulut’un ‘Yasak Elma’ dizisinin setinde, kostüm asistanı Özge Şimşek’i taciz ettiği iddia edilmişti. Talat Bulut yaşanan skandal iddiaları yalanlasa da hakkında dava açıldı. Taciz iddiasından sonra oyuncunun dizi dışındaki işleri de iptal edilmeye başladı.

KADRODAN ÇIKARILDI

‘Mucize 2’ filmini çekmeye hazırlanan Mahsun Kırmızıgül, Talat Bulut’a rol verecekti ancak skandal iddianın üzerine Talat Bulut’u kadrodan çıkardı. Kırmızıgül, yeni bir oyuncu arayışı nedeniyle çekimleri de durdurdu.