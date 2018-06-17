Taciz iddiasıyla gündeme gelen Bulut'a bir şok daha!
Taciz iddialarıyla zor günler geçiren Talat Bulut'a bir kötü haber de meslektaşı Mahsun Kırmızıgül'den geldi. 'Mucize 2' filmini çekmeye hazırlanan Kırmızıgül, yaşanan taciz iddialarının ardından Bulut'u filmin kadrosundan çıkardı
17/06/2018
Talat Bulut’un ‘Yasak Elma’ dizisinin setinde, kostüm asistanı Özge Şimşek’i taciz ettiği iddia edilmişti. Talat Bulut yaşanan skandal iddiaları yalanlasa da hakkında dava açıldı. Taciz iddiasından sonra oyuncunun dizi dışındaki işleri de iptal edilmeye başladı.
KADRODAN ÇIKARILDI
‘Mucize 2’ filmini çekmeye hazırlanan Mahsun Kırmızıgül, Talat Bulut’a rol verecekti ancak skandal iddianın üzerine Talat Bulut’u kadrodan çıkardı. Kırmızıgül, yeni bir oyuncu arayışı nedeniyle çekimleri de durdurdu.