Taciz kamera kayıtlarında tespit edildi

Lefkoşa’da önünde yürümekte olan genç kadının kalçasını sıkan zanlı Veli Karakuş tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç, olguları aktardı. Polis, 10.10.2021 tarihinde saat 16.30 raddelerinde Lefkoşa Surlariçinde Lokmacı Kara Giriş Çıkış kapısı yanında faaliyet gösteren Orkestra Restorant önündeki yol içerisinde yürümekte olan Lefkoşa'da sakin zanlı Veli Karakuş’un sağ eli ile aynı yol üzerinde önünde yürümekte olan Lefkoşa'da sakin R. A’nın (K-23) kalçasını sıkmak suretiyle cinsel saldırıda bulunduğunu belirtti. Polis, edilenin derdest emri gereği tutuklandığını, kamera kayıtlarında olayın tespit edildiğini ve tahkikatın tamamlandığını belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlının davaları sonuçlanıncaya değin uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1’er gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 5 bin TL nakdi teminat yatırması, 2 kefilin 50’şer bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. (Kamalı Haber)

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11/10/2021 15:36