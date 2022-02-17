Taciz tazminatı Kraliçe’den

Cinsel istismarla suçlanan İngiliz Prens Andrew’un, kendisini ABD’de dava eden Virginia Giuffre ile anlaştığı ve mahkemeye davanın reddi için başvuracağı belirtildi. Virginia Giuffre’ye, Kraliçe 2. Elizabeth’in fonundan 12 milyon Sterlin ödeneceği ileri sürüldü.

Prens Andrew’un avukatları, “Prens Andrew, Giuffre’nin istismar kurbanı olarak acı çektiğini kabul ediyor ve cinsel istismar kurbanlarının haklarını desteklemek için Giuffre’nin hayır kurumuna önemli bir bağışta bulunmayı planlıyor” açıklamasında bulundu. Açıklama metninde, Andrew’un hiçbir suçla ilgili sorumluluk üstlenmediği vurgulanırken, ödenecek miktarla ilgili detay paylaşılmadı.

‘PLATİN JÜBİLE’YE GÖLGE DÜŞMESİN

Ancak İngiliz basını, söz konusu ödemenin 12 milyon Sterlin (221 milyon TL) olduğunu yazdı. Paranın ise Kraliçe 2. Elizabeth’in fonundan ödeneceği ileri sürüldü. Kraliçe 2. Elizabeth adına, görevdeki 70’inci yılı için ‘Platin Jübile’ kutlamaları düzenleniyor. İngiltere’de yıl boyunca sürecek kutlamalarda Prens Andrew’un yer almayacağı açıklandı. Söz konusu uzlaşıya ilişkin Buckingham Sarayı yorum yapmaktan kaçındı. Kraliçe’nin Platin Jübilesi’ne gölge düşürmemek adına, Prens Andrew ile Virginia Giuffre arasında uzlaşmaya varıldığı da tahmin ediliyor.

UNVANLARINDAN FERAGAT ETTİ

Virginia Giuffre, 17 yaşındayken kendisine üç farklı yerde cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla Prens Andrew’a ABD’de dava açmış, Prens ise iddiaları defalarca reddetmişti. Kraliçe 2. Elizabeth’in üçüncü çocuğu ve ikinci büyük oğlu olan Prens Andrew, tahtın dokuzuncu varisi konumunda. Ancak Prens Andrew, ABD’de mahkemenin davanın açılmasına karar vermesinin ardından Kraliyet Ailesi’ndeki birçok unvanından feragat etmişti.

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17/02/2022 10:22