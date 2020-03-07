Taciz zanlısı 2 gün tutuklu kalacak

(Kamalı Haber) - Bostancı’da bulunan Tesco Market’te kasiyer olarak çalışan E.P’ye cinsel tacizde bulunduğu iddiası ile tutuklanan zanlı M.Ş. bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Fuat Kurtulan, olguları aktardı. Kurtulan, Zanlı M.Ş’nin 4 Mart 2020 tarihinde Bostancı’da bulunan Tesco Market’te kasiyer olarak çalışan E.P’ye cinsel organını göstermesi yoluyla cinsel tacizde bulunduğunu bildirdi. Kurtulan, mesele ile ilgili soruşturmanın henüz yeni başladığını dile getirerek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi adına zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hale Dağlı, söz konusu zanlının 17 yaşında olması nedeniyle Sosyal Hizmetler uzmanlarıyla iletişime geçilmesi ve soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi adına zanlın 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

07/03/2020 16:34