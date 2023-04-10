Taciz zanlısı cezaevine gönderildi

Lefkoşa’da meydana gelen cinsel taciz olayı ile ilgili olarak tutuklanan zanlı A.B. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru, olguları aktardı. Polis, zanlı A.B.’nin bir yıl önce kız kardeşinin 13 yaşındaki kız çocuğuna cinel saldırıda bulunmakla methdaldar olduğunu belirtti. Polis, kız çocuğunun olayı bir yıl sonra rehber öğretmenine anlatması sonrası olayın polise yansıdığını anlattı. Polis, zanlının etki edebileceği soruşturmanın tamamlandığını söyleyerek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının 45 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)

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10/04/2023 14:55