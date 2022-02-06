Tacizde bulunan çalışan açığa alındı

Rum medyası, Sigma TV muhabirine iş yerinde cinsel tacizde bulunulduğu şikâyeti ile sarsıldı. Sigma TV, cinsel tacizde bulunmakla suçlanan çalışanını açığa aldığını açıkladı.

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06/02/2022

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Tacizde bulunan çalışan açığa alındı

Fileleftheros ve diğer gazetelere göre Sigma TV’de görev yapan kadın muhabir, cep telefonuna mesajlar gönderilerek kendisine cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle polise şikayetçi oldu. Rum polis Basın Sözcüsü Hristos, Andreu Sigma muhabirinin polise başvurarak şikâyetçi olduğunu doğruladı, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

Sigma TV’de dün sabah bir açıklama yaparak, kadın muhabirin şikâyeti öğrenildiği anda cinsel tacizde bulunmakla suçlanan çalışanını açığa aldığını açıkladı.

06/02/2022 14:48
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TAGS: Taciz, haber, rum
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