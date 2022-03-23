Tacizde bulunan şahsı darp etti, ayak bileğini kırdı

Gazimağusa’da bir eğlence merkezinde güvenlik görevlisi olarak görev yapan M.A, eğlence merkezinde çalışmakta olan bir kadına tacizde bulunduğu iddiasıyla A.D isimli müşterinin yüzüne yumruk attıktan sonra adı edilenin ayağına tekme atıp sol ayak bileğinin kırılmasına neden oldu.

Şikâyet üzerine tutuklanan zanlı ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı.

Aleyhindeki tahkikatın tamamlanması sonucu zanlı bugün 23.03.22 tarihinde “vahim zarar ve darp” suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. İddia makamı adına mahkemede şahadet veren polis memuru Ayhan Arabi, olgularla ilgili mahkemeye verdiği bilgide, 19.03.22 tarihinde saat 23.30 raddelerinde, Gazimağusa’ da bir eğlence merkezinde güvenlik görevlisi olarak görev yapan zanlının o esnada eğlence merkezinde müşteri olarak bulunan şikayetçinin eğlence merkezi çalışanlarından bir bayana tacizde bulunduğu iddiasıyla dışarıya çıkıp tartıştığı müştekinin yüzüne sağ eliyle yumruk atıp darp ettiğini söyledi.

Akabinde oradan ayrılmakta olan müştekiye çelme takıp yere düşmesi sonucu sol ayak bileğinin kırılıp vahim bedensel zarara uğramasına neden olan zanlının şikayet üzerine 22.03.22 tarihinde derdest emri gereği tutuklandığını söyleyen tanık, zanlıya işlemiş olduğu suçlardan dolayı yazılı dava tebliğini, zanlının aleyhine getirilen davaları kabul etmediği yönünde beyanda bulunduğunu belirttikten sonra ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz, ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek 7 bin T.L nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 2 şahsın 75 biner T.L şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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23/03/2022 19:02