Tacize uğrayan kadınlardan yeni hareket: Sustum çünkü…

ABD Başkanı Trump’ın Yüksek Mahkeme üyeliğine aday gösterdiği yargıç Brett Kavanaugh hakkındaki taciz iddialarına yönelik açıklamaları tartışma yarattı.

Trump’ın ‘Neden zamanında açıklamadılar?’ şeklindeki ifadesi sosyal medyada yeni bir hareket başlattı. Cinsel tacize uğrayan kadınlar “WhyIDidntReport” (Neden bildirmedim) etiketiyle, neden sustuklarını anlattı.

Ashley Judd

Oyuncu Ashley Judd, Twitter mesajında, “Çünkü genç bir kızken ilk kez bir cinsel saldırıya uğradığımda şikayetçi oldum ama sonuç alamadım. Daha sonra bunun büyütülecek kadar önemli bir şey olmadığını düşündüm. Yanılmışım” dedi.

İngiliz oyuncu ve model Cara Delevingne ise neden uğradığı cinsel saldırıyı zamanında bildirmediği sorusuna “Çünkü utandım ve başka birinin hayatını mahvetmek istemedim” diye yanıt verdi.

Delevinge, yaşadığı olaydan sonra kendisini taciz eden kişinin adını açıklamamıştı. Ancak 2017’de bu kişinin ünlü yapımcı Harvey Weinstein olduğunu söyledi.

Cara Delevingne, Instagram mesajında, bir otel odasında kendisini başka bir kadını öpmeye zorlayan Weinstein’ın tacizine uğradığını yazdı, “Bunu açıklamakta çok tereddüt ettim. Ailesini incitmek istemedim. Kötü bir şey yapmışım gibi suçlu hissettim. Bu tür şeyler tanıdığım birçok kadının da başına geldiği için korkuya kapılmıştım” ifadelerini kullandı.

Alyssa Milano

Oyuncu Alyssa Milano ise maruz kaldığı tacizi ailesine söylemenin 30 yıl aldığını söyledi. Milano, “Yaşadıklarımı arkadaşlarıma da yıllar sonra anlatabildim. Hiçbir resmi şikayette bulunmadım. Çektiğim acıları adalet arayarak dindirmeye çalışmadım. Çünkü adalet bir seçenek değildi’ dedi.

ABD’li oyuncu Mira Sorvino da, “İlk tacize uğradığımda yedi yaşındaydım. Bunu büyüklere söyledim. Bana ‘O yaşlı ve iyi adam. Onu kastetmemiştir’ dediler. 15 yaşında tecavüze uğradığımda sadece günlüğüme yazdım. Bunu okuyan bir yetişkin beni büyüklerle yatmakla suçladı’ diye yazdı.