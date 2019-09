Tacizle suçlanan Woody Allen'dan açıklama

Dünyaca ünlü Oscar ödüllü yönetmen Woody Allen’ın, üvey kızı Dylan Farrow’u 1992’de yani kızı 7 yaşındayken, yıllarca istismar etmekle suçlanıyor. #MeToo hareketinin başladığı dönem adeta linç edilen Allen ile pek çok kişi çalışmayı bırakmıştı. Geçen yıl ise Allen bir açıklama yapmış ve hareketle ilgili olarak “MeToo hareketinin poster çocuğu ben olmalıyım” demişti.

Woody Allen New York'ta Yağmurlu Bir Gün'ün (A Rainy Day in New York) Fransa prömiyeri öncesinde, geçen yıl yaptığı açıklama ile ilgili yine bir açıklama yaptı ve “Yüzlerce aktrisle çalıştım ve biri bile benden yakınmadı; bir tane bile şikayet yok. Yıllarca en üst kapasitede kadın istihdam ettim ve onlara hep erkeklerle eşit ödeme yaptık. #MeToo hareketinin başarmak isteyeceği her şeyi yaptım” dedi.