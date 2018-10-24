Tacizle suçlanan zanlı: Trump kadınları ellemek normal demişti

ABD'de bir kadını taciz etmekle suçlanan bir adam, polise verdiği ifadesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın kadınları ellemenin normal olduğunu söylediğini hatırlatarak kendini savundu.

Uçakta önünde oturan kadının göğsüne dokunma iddiasıyla New Mexico eyaletinde hakkında soruşturma başlatılan zanlıya cinsel taciz suçlaması yöneltilmişti.

Tacize uğrayan yolcunun şikayetçi olması üzerine adam başka bir koltuğa geçirilmiş ve uçak Albuquerque'e indikten sonra gözaltına alınmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık seçiminden önce yayınlanan bir ses kaydında ünlü bir insan olduğu için kadınları cinsel organlarından kavradığını söylediği duyuluyordu.

Trump'ın kadınlarla ilgili sözleri ABD'de büyük tartışma yarattı

Albuquerque mahkemesinin yayınladığı tutanaklara göre zanlı polise "ABD Başkanı kadınların özel bölgelerini kavramanın normal olduğunu söylüyor" dedi.

İlk duruşmaya kadar tutuklu kalacak zanlının alabileceği en fazla ceza iki buçuk yıl hapis ve 250 bin dolar para cezası.

Donald Trump'ın 2005 yılında, kadınların cinsel organlarını ellediğine yönelik sözleri, kendisi farkında olmadan kayda alınmıştı. Trump bu konuşmada "Yıldız olduğun zaman kadınlara her şeyi yapabilirsin" demiş ve "Onları a…dan kavrayacaksın" diye de eklemişti.

Trump, 2016'daki başkanlık seçimi öncesi ses kaydının ortaya çıkması üzerine özür dilemiş ve söylediklerinin kendisini yansıtmadığını söylemişti.