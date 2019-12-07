Taçoy: 50 megawattlık güneş enerjisi yatırımı yapacağız

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Sanayi Odası ve Otelciler Birliği’nin bugün gerçekleştirdikleri yerli ürün kullanımının artırılması protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, 50 megawattlık bir güneş enerji yatırımı için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Elektrikte çok farklı şeylerin yaşandığını kaydeden Taçoy, Avrupa Birliği’nin fosil yakıt üretimini 2030 yılında sonlandıracağını bunun da etkileri ile akaryakıt fiyatlarının artacağını söyledi. Bu fiyat artışının yüzde 50 gibi bir zam gerektirdiğini kaydeden Taçoy, “Bizim bunu önleyebilmemiz için değişik şeylere başvurmamız lazım. Başbakanımızın da öngörüleri ile 50 megawattlık bir güneş enerjisi yatırımı yapalım. Bu depolamalı ve balans ayarlı olsun. Bunun neticesinde 8 dolar cent gibi bir ihaleye çıkalım. Çalışmalarımızı tamamladık. Fiyatları dengelemek adına, zam yapmamak adına ve akaryakıttan gelecek tasarrufun kurumun gelecekteki yatırımlarına aktarılması adına projeleri tamamlamış olduk. Bizim amacımız zam yapıp hayatı zorlaştırmak değildir. Bizim amacımız istikrarlı bir şekilde bunları düzenleyerek bu sektörlerin hayatlarını daha istikrarlı bir şekilde maliyetlerini yükseltmeden yollarına devam etmelerinin yolunu bulmaktır” ifadelerini kullandı.

“Mart ayına kadar zam yok”

Taçoy, Aralık ayına kadar zam yapmayacaklarını açıkladıklarını bu süreyi 2020 Mart ayına kadar uzattıklarını ifade etti. Bunu gerçekleştirirken birçok şeyin altına imza koyarak ve zorlukları yaşayarak herkesin anlayışına başvurduklarını belirten Taçoy, “Önümüzdeki dönemde istikrarı devam ettirmek istersek akaryakıt girdilerini kontrol altına almamız gerekir. Gelecek enerji yatırımlarındadır” dedi.

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07/12/2019 13:18