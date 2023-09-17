Taçoy ailesinin mutlu günü

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17/09/2023

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Taçoy ailesinin mutlu günü

Ulusal Birlik Partisi milletvekili Hasan Taçoy’un kızı Simena ile Tuan, evlilik yolunda ilk adımı attı ve görkemli bir törenle nişanlandı.

Taçoy’un paylaşımı şöyle:

Bir baba olarak değerli kızım Simena’nın mürüvvet yolculuğuna ilk adım olan nişan törenine şahitlik etmenin tarifsiz mutluluğu içerisindeyim.

Kızım Simena ve Oğlum Tuğan’a çıktıkları bu değerli yolculukta bir ömür boyu mutluluklar dilerim.

Bizleri bu mutlu günümüzde yalnız bırakmayan tüm aile bireylerimize ve dostlarımıza da sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

Sevgili Simena ve Tuğan…

Bizlerin en değerlileri olarak, sizlere, attığınız bu adımda sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir hayat dilerim…

17/09/2023 12:16
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TAGS: Taçoy ailesinin mutlu günü
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