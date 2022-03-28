Taçoy: Akaryakıtın gelmemesinin sebebi Rusya Ukrayna krizi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy toplamda 60 bin ton yakıt geleceğini ancak 20-22 Mart tarihlerinde Rusya-Ukrayna arasındaki krizi nedeniyle akaryakıt gelemediğini, firmanın akaryakıta ulaşamadığını söyledi.

Taçoy, gündüz saatlerinde güneş enerjisi üretiminin fazla olduğunu, bu nedenle güneyden ve AKSA’dan elektrik almaya gerek olmadığını belirtti; Teknecik’teki arızalı 3 makinenin olduğunu ve makineler için çalışmaların yapıldığını kaydetti.

Hava sıcaklığı arttıkça planlanan elektrik kesintilerin yapılmamaya başladığını ifade eden Taçoy, pik zamanlarının azalıyor olduğunu vurguladı.

Taçoy, kendisinin bakan olduğu dönemde, 2020 yılında halka yansıtmadan, devlet tarifelerine zam yaptığına, 2020 yılı sonunda da enflasyon değerlendirilerek artış önerdiğine dikkat çekti “Ancak bu yapılmadı” dedi.

ŞAHİNER: “AKSA İLE SÖZLEŞMENİN UZATILMASI İÇİN KÖTÜ NİYETLİ BİR PLAN OLDUĞU HABERLERİ VAR”

Taçoy’dan sonra yeniden söz alan CTP Milletvekili Salahi Şahiner, elektrik fiyatlarının belirlenebilmesi için var olan Elektrik İnkişaf Nizamnamesi’ne uygun davranmamanın suç olduğunu vurguladı.

Makinelerin bakımının 3 yıl boyunca ertelenemeyeceğini ve yakıtın tedariğinin son güne bırakılamayacağını söyleyen Şahiner, bunların görevi ihmal olduğunu ifade etti.

Şahiner, AKSA ile sözleşmenin uzatılması için kötü niyetli bir plan olduğu haberlerinin geldiğini de savundu.

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28/03/2022 17:11