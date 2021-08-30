Taçoy: Alınan kararı yargıya taşımayacağım

UBP Lefkoşa milletvekili ve UBP genel başkan adayı Hasan Taçoy, UBP Parti Meclisi’nde olağan kurultayın Lefkoşa ve Mağusa olmak üzere iki bölgede yapılması kararının açık oylama yapıldığı için geçtiğini belirterek, “Kapalı oylama yapılsa sonuç farklı olurdu” dedi.

Taçoy, oylamanın kapalı olması halinde kişilerin daha özgür hissederek karar verebileceğini belirterek, açık oylamada elde tutuğunu kaybetme duygusunun ve utanma hissinin ağır bastığını kaydetti.

İki bölgeli kurultay yapılması konusunda kendisiyle konsensüs sağlandığı yönündeki iddiaları yalanlayan Taçoy, tek ilçede, başkentte kurultayın yapılmasını savunduğunu ve sessizliğinin istismar edilmemesini istedi.

Taçoy, “Sessiz kalma niyetimi ortaya koydum ancak bunu suiistimal etmeyin. Sessiz kalıyorum diye konsensüs sağlanmış değildir. Beni sessizliğimi bozmaya zorlamayın” dedi.

Geçmişte kurultayın yargıya taşınması konusunda suçlandığını anımsatan Taçoy, bu nedenle alınan kararı yargıya taşımayacağını, kurultayın tek bölgede yapılmasını savunduğunu ancak alınan karara saygılı olduğunu kaydetti.

Hasan Taçoy, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Markaj” programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Kapalı oy kullanılsaydı, sonuç farklı olurdu”

Hasan Taçoy, ekim ayında yapılacak UBP kurultayı ile ilgili bugün tüzük değişikliği konusunda yapılan parti meclisi oylaması hakkında konuşarak, “UBP demokratik bir partidir ancak demokrasi kriterlerini zorlamamak lazım. Kurultayın iki ilçede yapılması için bugün oylama yapıldı ve az bir farkla kabul edildi. Kapalı oy kullanılsaydı sonuç farklı olurdu. 116 üyeden 97 değil belki de hepsi oy kullanırdı. Kurultayın Lefkoşa’da ve Mağusa’da yapılması için 45 evet, 42 hayır çıktı” dedi.

Oylamanın kapalı olması halinde kişilerin daha özgür hissederek karar verebileceğine değinen Taçoy, açık oylamada elde tutuğunu kaybetme duygusunun ve utanma hissinin ağır bastığını söyledi.

“Alınan kararı yargıya taşımayacağım”

Parti içinde en çok yargıya giden kişi olduğuna ve geçmişte bu nedenle suçlandığına dikkat çeken Taçoy, “Bu nedenle alınan kararı yargıya taşımayacağım. Kurultayın tek bölgede yapılmasını savunuyorum ancak alınan karara saygılıyım. İlçelerde oy kullanılmasını isteyen bir ekip var, diğer grup ise alınan kararın baskı unsuru olarak kullanılacağından endişe ediyor” ifadelerini kullandı. Taçoy, parti meclisinin, kurultayın iki bölgede yapılması kararı aldığını ama nihai kararın Tüzük Kurultayı’nda verileceğini kaydetti.

“Bakanlar ve bazı milletvekilleri evet oyu kullandı”

UBP’nin kendi içinde değişikliği görüştüğüne işaret eden Taçoy, “Parti meclisinde yapılan oylamada bakanlar ve bazı milletvekilleri evet oyu kullandı. Başbakana karşı gelmemek için evet kullanmış olabilirler. Ben geçmişte parti içinde bölücülüğün zararını gördüm, onlar henüz görmediler, yaşayarak görecekler ama kimseye tavsiye etmiyorum” diye konuştu.

“Sessiz kalıyorum diye konsensüs sağlanmış değildir”

Parti meclisinin aldığı kararın aksine kurultayın tek bölgede yapılması gerektiğine inandığından bahseden Taçoy, “Sessizliğimi koruyacağım dedim ancak söz konusu kararla ilgili ‘parti başkanıyla konsensüs sağlandı’ deniliyor. İki bölgeli kurultay konusunda konsensüs yoktur. Başbakana da söyledim. Sessiz kalma niyetimi ortaya koydum ancak bunu suiistimal etmeyin. Sessiz kalıyorum diye konsensüs sağlanmış değildir. Beni sessizliğimi bozmaya zorlamayın” dedi.

“Üyenin oy kullanma süresi düşürüldü”

Yeni yazılan üyelerin ikinci turda da oy kullanılabilmesi için düzenleme yapıldığından bahseden Taçoy, “Kurultaydan 180 gün önce üye yazılanların oy kullanabilmesi şartı, 170 güne düşürüldü. Ersan Saner, 120 güne düşürülmesini istiyordu, o kabul görmedi. Kurultayın ikinci tura kalması halinde süresi yetmeyen üyelerin ikinci turda oy kullanılabilmesi için süreyi indirdik” diye konuştu.

“Genel sekreterliğin kaldırılması konusu üzerinde konsensüs sağlanamadı”

Kurultayın 3 yılda bir yapılması önerisinin parti meclisinde kabul edildiğini belirten Hasan Taçoy, genel sekreterliğin kaldırılması konusu üzerinde konsensüs sağlanamadığını ve gündeme de gelmediğini kaydetti.

“Çarşamba günü tüzük kurultayı yapılacak”

Parti meclisinde alınan kararlarla ilgili Çarşamba günü tüzük kurultayı yapılacağını anlatan Taçoy, “Önümüzde olağan genel kurul varken, öncesinde olağanüstü kurultaya gidilmesi tüzük kurultayı yapılması tartışılır” dedi.

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30/08/2021 21:59