Taçoy: Asgari Ücret Saptama Komisyonu yarın toplanacak

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05/07/2022

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Taçoy: Asgari Ücret Saptama Komisyonu yarın toplanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, BRT’de ‘Haber Kritik’ programına telefonla bağlanarak komisyonun yarın toplanacağını ve bu yöndeki çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Bakan Taçoy şunları kaydetti:

“Çalışmalarımız devam ediyor. İşverenlerle ve sendikalarla görüşmelerimiz sürüyor. Onların ne düşündüklerini de dikkate alıyoruz. Yarın umut ediyoruz ki komisyonu toplantıya çağırırız ve devamını getiririz.

Bu safada hem işçi hem de işveren tarafı ile yaptığım görüşmelerde memnuniyet getirecek durumdayız diyebilirim. Arkadaşlarımız gerçekten ülke için ve ülke şartlarında ne yapılması gerekiyorsa kendi çalışmalarını da yapıp bizi bilgilendiriyorlar. Biz de bilgilerimizi onlarla paylaşıyoruz.”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Taçoy, gelinen noktanın çok meşakkatli ve anlayış gerektirdiğini de ifade etti.

05/07/2022 13:55
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TAGS: Asgari Ücret
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