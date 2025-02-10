Taçoy: “Asil Nadir’in bu ülke için yaptıklarını asla unutmayacağız”

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Hasan Taçoy, yayımladığı mesajda Asil Nadir’in hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Taçoy, Asil Nadir’in ölümü dolayısıyla mesaj yayımlayarak, kendisine Allah’tan rahmet , ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diledi.

UBP’den verilen bilgiye göre, Taçoy mesajında, “Ülkemizin değerli insanlarından Asil Nadir’in vefatı şahsımda derin üzüntü yaratmıştır. Kendisi bu ülkeye sevdalı, attığı her adımda ülkesine fayda sağlamak için çalışan ve bu uğurda hürriyetini bile kaybetmeyi göze almış birisiydi. Onun bu ülke için ve bu ülkenin insanları için yaptıklarını asla unutmayacağız" dedi.

Taçoy mesajında şunları kaydetti;

"Asil Nadir, ortaya koyduğu vizyon ile sadece ülke ekonomisine değil, hepimizin geleceğe olan inancına katkı yapmıştır. Ülkenin kaderine olumlu etkiler bırakan yatırımları ile hem ekonomik anlamda, hem de sosyal ve kültürel anlamda yeni bir dünyanın bizler için kapılarını aralayan Asil Nadir, bu ülkeye ve bu ülkenin insanlarına inanmaktan asla vazgeçmemiştir.

Hayatının her gününü ülkesi için çalışmaya ve ülkeyi daha ileriye taşımaya adamış olan Asil Nadir, örnek kişiliği ile de fark yaratmıştır. Kendisi ile zaman zaman bir araya gelerek sohbet etme fırsatı bulmuş bir kişi olarak, onun etkileyici kişiliğine ve her zaman olayların olumlu yanlarını öne çıkaran, yaşanan olumsuzluklara takılarak zamanı boşa harcamayan güçlü yönüne büyük hayranlık duymuşumdur."