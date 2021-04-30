Taçoy: Ben başkan olsam azınlık hükümetine gerek kalmaz, çok rahat hükümeti kurardım

UBP milletvekili, Ekonomi ve Enerji eski Bakanı Hasan Taçoy, iptal edilen UBP kurultayında neden çekildiğini bir kez daha anlatarak, kurultayda adaylıktan çekilmesinin tek nedeninin, ilk turda birinci gelenin çekilmesi olduğunu söyledi.

Taçoy, ilk turun birincisi yarıştan çeklince, ikinci olan kendisi devam etse ve başkan olsa, kamuoyunun kendisini fırsatçı olarak değerlendireceğini ve böyle bir şey olmasını istemediğini kaydetti.

Kurultay iptal edilmese ve başkan seçilse azınlık hükümetine gerek kalmayacağını beliren Taçoy, “Çok rahat hükümeti kurardım” dedi.

Hasan Taçoy, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Markaj” programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Kurultayda adayım”

İptal edilen ve ekim ayında yapılacak UBP kurultayından da bahseden Taçoy, “Kurultayda adaylıktan çekilmemin tek nedeni birincinin çekilmesindendir. İlk turun birincisi çeklince ikinci olan ben devam etsem ve başkan olsaydım beni fırsatçı olarak değerlendirecektiniz” dedi.

Ersan Saner’in genel başkan ve başbakan olmasını da değerlendiren Taçoy, kurultaya kadar geçici süre milletvekilleri olarak Saner’i, görevlendirdiklerini söyledi.

Taçoy, “Arkadaşımıza fırsat verdik, kurultayda herkes kozlarını ortaya koyacak. Kaybedeceğimi bilsem dahi doğru bildiğimden şaşmadım. Kurultayın ekim ayında olması yasa gereğidir, 5 Kasım’a kadar yapılacak ve aday olacağım” dedi

“UBP’yi seçimde tek başına iktidara getiririm”

“İptal edilen kurultayda başkan olsaydım, hükümeti çok rahat kurardım, azınlık hükümetine gerek kalmazdı” diyen Taçoy, UBP’yi de seçimde tek başına iktidara getireceğini vurguladı.

Erken seçim tarihi konusunda muhalefet ile bir uzlaşı sağlanacağına inandığını belirten Taçoy, “Nisan ile Ocak arasında erken seçim tarihi alınacak diye düşünüyorum. Kararları muhalefet değil iktidar alır. Evet, ortada bir azınlık hükümeti var ama 27 milletvekilinin desteği de var” dedi.

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30/04/2021 19:19