Taçoy: Benim yaptırdığım Sayıştay raporuyla, görevdeki arkadaş ahkam kesiyor

UBP milletvekili, Ekonomi ve Enerji eski Bakanı Hasan Taçoy, bir iktidar milletvekili olarak elektriğe zam yapılmasına kesinlikle karşı olduğunu vurgulayarak, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda maliyet ve üretim hesaplarının yanlış olduğunu, bu nedenle zam yapılmaması gerektiğini kaydetti.

17 ay bakanlık yaptığını, 17 ay boyunca kendisinden zam yapılmasının talep edildiğini belirten Hasan Taçoy, her defasında bu talebi reddettiğini söyledi. Taçoy, doğru hesaplaması yapılması gerektiğini söyledi.

KIB-TEK’teki yolsuzluk iddialarını kendi bakanlığı döneminde gündeme getirdiğini ve Sayıştay’dan araştırma yapılmasını istediğini ifade eden Taçoy, “Yolsuzlukla ilgili yaptırdığım Sayıştay raporuyla ilgili şimdiki görevdeki arkadaş ahkâm keser” dedi.

Hasan Taçoy, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Markaj” programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“KIB-TEK’in üretim maliyetleri yanlış”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın “elektriğe yüzde 10- 15 zam yapılmasın kaçınılmaz olduğu” yönündeki sözleri değerlendirerek, buna katılmadığını kaydetti.

“Zam yapılmazsa, kuruma yük biner” sözünün de doğru olmadığını ifade eden Taçoy, KIB-TEK ile ilgili yapılan maliyet ve üretim hesaplarının yanlış olduğuna dikkat çekti.

Taçoy, “Benim dönemimde de yanlıştı. Üretim maliyetine birçok gideri koyuyorlar. Bu yapılan doğru değildir. 17 ay bakanlık yaptım ve benden her ay zam yapılmasını istediler. Bir dolar benim dönemimde 6 TL idi ve o zaman kilovatın 1.16 olmasını istiyorlardı. Dolar şimdi 8 TL ve yine aynı taleple geliyorlar. Nasıl bir iş anlam veremiyorum?” dedi.

Bu konuda mecliste kuruma yazılı soru ilettiğini belirten Taçoy, “Bu yanıtı üniversitelere, mali uzmanlara, muhasebecilere göndermek ve ‘bu muhasebe hesabı ne kadar doğrudur?’ diye sormak lazım. Soruma cevap verilsin bağımsız kurumlara göstereceğim, soracağım” diye konuştu.

“Benim yaptırdığım raporla ahkam kesiyor”

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı yaptığı dönemde kurumun borcunu ödediğinden bahseden Taçoy, “Yatırım yapmadım ancak 1-2 tanker dolusu yakıt bıraktım. Yolsuzlukla ilgili yaptırdığım Sayıştay raporuyla ilgili şimdiki görevdeki arkadaş ahkam keser” diye konuştu.

Muhalefetin Sayıştay’a “Bu raporu kim istedi yapasınız?” şeklinde soru sorduğunu belirten Taçoy, çekinmeden ‘Hasan Taçoy talep etti’ denmesini istediğini kaydetti.

Şimdiki bakanın, “Yolsuzluk bazı siyasileri istifa ettirtecek” dediğinin hatırlatılması üzerine Taçoy, kim sorumluysa cezasını çekmesi gerektiğini kaydetti.

“Güney- Kuzey arasında elektrikte 3 yerde enterkonnekte var”

Güney ile Kuzey arasında elektrikte 3 yerde enterkonnekte olduğunu ve bunun da arıza olduğunda devreye girdiğini ifade eden Taçoy, “Ödemeler, mahsuplaşma yönetimiyle yapılıyor. Güneş enerjisinden elde ettiğimizi Güney’e satabiliriz. Bizde, elektrik Güneyden daha ucuzdur” ifadelerini kullandı.

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30/04/2021 18:42