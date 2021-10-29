Taçoy: Binali Yıldırım, partimizin davetlisi olduğu için kurultaya geliyor

UBP milletvekili ve UBP Genel Başkan Adayı Hasan Taçoy, kurultayın sonucu ne olursa olsun rakipleriyle arasında dargınlık olmasını istemediğini vurgulayan Taçoy, “Kazansam da kaybetsem de Faiz Sucuoğlu ve Zorlu Töre’ye sarılacağım. Daha önümüzde yürünecek çok yol var” dedi.

Türkiye’den kendisine destek vermesi için Türkiye eski Meclis Başkanı ve eski Başbakan Binali Yıldırım’ın ülkeye geldiği ile ilgili iddialarını yanıtlayan Taçoy, “Benim için geldiği iddiası doğru değil. Partimiz UBP’den Türkiye’deki siyasi partilere kurultay ile ilgili davet gönderildi. Birçok kişi kurultaya geliyor. Binali Yıldırım da geldi” diye konuştu.

Hasan Taçoy, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Markaj” programında Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Sucuoğlu’na artık destek vermiyorlar”

Faiz Sucuoğlu’nun kurultayı kazanacağı havası verdiğini ancak durumun böyle olmadığını dile getiren Taçoy, “Dengeler değişti. Kendisine daha önce destek verenler şimdi vermiyor. Geçen kurultayda ‘ikinci turda yanında olacağım’ diyenler şimdi değil” dedi.

“Kazansam da kaybetsem de rakiplerime sarılacağım”

Kurultayın sonucu ne olursa olsun rakipleriyle arasında dargınlık olmasını istemediğini vurgulayan Taçoy, “Kazansam da kaybetsem de Faiz Sucuoğlu ve Zorlu Töre’ye sarılacağım. Daha önümüzde yürünecek çok yol var. Her ikisine de icraat için ihtiyacımız var. 2008 yılında kıran kırana bir ilçe başkanlığı seçimi yaşadık ancak 2009 yılında iktidara geldik” diye ifade etti.

“Kavgadan ve ayrılıktan en fazla ben etkilendim”

Kavgadan ve ayrılıktan en fazla kendisinin etkilendiğine işaret eden Taçoy, “Sürekli 2013 yılı hatırlatılıyor, partiden ayrıldığımı söylüyorlar. O dönem haksızlığa uğradım, hakkımda dokunulmazlık kaldırıldı ve araştırma önergesi verildi. Bu olay üzerine babam akşam saçlı yattı sabah saçsız kalktı. Bunları neden dile getirmiyorlar? Ergün Serdaroğlu dışında o dönem kimse benimle selamlaşmadı. Evet partiden ayrıldım, kabul ediyorum ama kimseye silah zoruyla ‘oy verin’ demedim. Acısını ben yaşadım. Tecrübe kazandım. Siyasette sürekli düşmanlık olmaz. Halk ve ülke için yürünecek yol var” dedi.

“Binali Yıldırım’la birlikte başka siyasiler de geliyor”

Türkiye’den kendisine destek verilmesi için Türkiye eski Meclis Başkanı ve eski Başbakan Binali Yıldırım’ın ülkeye geldiği ile ilgili iddiaları yanıtlayan Taçoy, “Binali Yıldırım’ın benim için geldiği doğru değil. Partimiz UBP’den Türkiye’deki siyasi partilere kurultay ile ilgili davet gönderildi. Birçok kişi kurultaya geliyor. Binali Yıldırım da geldi” şeklinde konuştu.

“Saner taraf tuttu denilmesin diye Hasipoğlu karşılıyor”

Binali Yıldırım’ın havaalanında karşılanması için daha önce 3 başkan adayının hazır bulunacağı ancak daha sonra programın değiştiğinden bahseden Taçoy, “Yıldırım’ı UBP genel sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu karşılayacak” ifadelerini kullandı.

“Eroğlu’na saygım sonsuzdur”

UBP eski başkanlarından Derviş Eroğlu’nun da kendisine daha önce destek verdiği ile ilgili gelen soruya cevap veren Taçoy, “Yıllardır partimizin genel başkanlığını, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı yaptı. Kendisini hep yakından izledim ve saygım sonsuzdur” dedi

Bu habere tepkiniz:



29/10/2021 20:09