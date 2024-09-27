Taçoy: Birilerinin değil, halkımızın hizmetinde olacağız

UBP Milletvekili Hasan Taçoy, kurultay süreci sonrası yaptığı açıklamada, partideki yanlışlara karşı durmaya devam edeceklerini belirtti.

Basında yer alan dedikodu içerikli haberlerin halkı yanılttığını vurgulayan Taçoy, kendilerine verilen sorumluluğun bilincinde olduklarını ve bu iradenin hizmetinde olacaklarını söyledi.

Taçoy’un açıklaması şöyle:

“BİZE VERİLEN İRADENİN HİZMETİNDE OLACAĞIZ”

Kurultay süreci sonrasında gözlemlediğimiz bir durum üzerine açıklama yapmak ihtiyacı duyduk.

Öncelikle şunun altını çizerek söylemek isteriz ki, bizler kurultay öncesinde hangi çizgideysek bugün de yine aynı çizgideyiz.

Yıllarını Ulusal Birlik Partisi’ne vermiş vatanseverler olarak, dün karşı durduğumuz partimiz içerisindeki tüm yanlışlara bugün de aynı şekilde karşıyız. Yanlışlara karşı mücadelemiz aynen devam edecek.

Bu noktada, özellikle basınımızın bir kesiminin, dedikodular ekseninde yorum haberler yaptığını ve bilerek ya da bilmeyerek halkımızı yanıltmaya başladığını görmekteyiz.

Bizler Ulusal Birlik Partisi’nin milletvekilleriyiz. Aynı zamanda kurultay sürecinde değerli üyelerimizin önemli bir kesiminin sandığa gelerek ortaya koyduğu, çok daha fazlasının da artık çok iyi bilinen nedenlerle sandığa gelmemesine rağmen, bizlere yönelik desteğinin de bilincindeyiz.

Bundan sonraki hareket noktamız bu iradenin bize vermiş olduğu sorumluluk çerçevesinde olacaktır.

Yürümeye başladığımız yolda yapıcı ve sorumluluktan kaçmayan bir siyaset ortaya koyacağız.

Hepimiz UBP’liyiz. Tek gayemiz partimize ve ülkemize hizmet etmektir. Bunu yaparken de yanlışlara ortak olarak değil, yanlışları düzelterek hareket edeceğiz.

Bize verilen iradenin hizmetinde olacağız ve “birileri”nin beklentilerini değil, halkımızın beklentilerini karşılayacağız.