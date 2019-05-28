Taçoy: Bu şartlarda AKSA sözleşmesini yenilemem

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Genç TV’de bu sabah katıldığı programda konuştu.

Taçoy, mayıs ortasında elektrikte yaz tarifesine geçilmesinden dolayı bu ay tüketicilere iki fatura geleceğini basından öğrendiğini söyledi.

Taçoy, 1 Haziran’a kadar tedbir alma durumunun olmadığını, sadece sürenin biraz daha uzatılabileceğini kaydetti. “Bizim bir politika geliştirmemiz lazım” diyen Taçoy, “O proje aklımızda. Biz hazırladık, adapte etmek gerekiyor” ifadesine yer verdi.

“BU ŞARTLARDA AKSA SÖZLEŞMESİNİ YENİLEMEM”

Bakan Taçoy, AKSA hakkında bir soruya da AKSA sözleşmesinden kurtulmak gerektiğinin altını çizerek, “Bu şartlarda anlaşmayı yenilemem, belki başka bir ihaleye çıkarım, 2023’e kadar yapmak zorundayım, hedeflerimiz var” dedi.