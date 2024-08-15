Taçoy: Bu süreci Güçlü İrade ve Güçlü UBP ile aşacağız

UBP Genel Başkan Adayı Hasan Taçoy, siyasetin yaşadığı açmazlar bitmeden ülkedeki sorunları çözmenin mümkün olmadığını söyledi.

Taçoy, bunun için güçlü bir iradeye ve bu iradenin desteklediği güçlü bir UBP’ye ihtiyaç duyulduğunu belirterek, “Güçlü iradeye sahip olmayan genel başkanlarla sorunlarımıza kalıcı ve gerçekçi çözümler üretemeyiz” dedi.

Hasan Taçoy, şunları kaydetti:

“KKTC siyasetinin içine çekildiği açmazlara son vermeden ülke sorunları çözülemez.

Kendi söküğünü dikemeyen, kısır tartışmalar ve şahsi koltuk hesaplarıyla kendini yiyip bitiren siyaset anlayışı, ülke sorunlarına asla merhem olamaz.

Buna son verecek yegâne güç halkımızın iradesidir.

Güçlü iradeye sahip olmayan genel başkanlarla sorunlarımıza kalıcı ve gerçekçi çözümler üretemeyiz. Önümüzdeki üç yıl içinde üç ayrı seçim bizleri beklemektedir. Kıbrıs Türk halkının desteğini en güçlü şekilde alarak başta hayat pahalılığı olmak üzere temel sorunlarımızı bu güçlü irade ile çözmek artık bir zorunluluk haline gelmiştir.

Bu nedenle ilk hedef güçlü bir irade ve onun oluşturacağı güçlü bir UBP’dir. UBP, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin eseridir. Devletimizin kurucu unsuru, bağımsızlığımızın, egemenliğimizin kısaca milli davamızın yılmaz savunucusudur. İradenin olmadığı, UBP’nin yer almadığı bir siyasetle ne gerçek bir demokrasi olunabilir ne de yaşadığımız sorunlara çözüm bulunabilir.

Biz UBP’liler, halktan aldığımız güçlü iradeyle partimizin daha da güçleneceğine ve ancak böyle bir UBP ile halkımızın ve devletimizin daha güçlü bir geleceğe taşınabileceğine inanıyoruz.

Kendi iradesi olmayanların, ne partimize ne de Kıbrıs Türk halkına bir faydaları yoktur. Şahsi çıkar hesapları ve koltuk hırslarıyla yapılan hataların yarattığı bu süreci Güçlü İrade ve Güçlü UBP ile aşacağız.”