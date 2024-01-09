Taçoy: Bu ülkede demokrasiyi kuran da bozan da UBP’dir

Genç Tv’de Mustafa Alkan’ın sorularını yanıtlayan UBP Milletvekili Hasan Taçoy, hedefinin Ünal Üstel değil vizyon sorunu olduğunu söyledi.

Üstel’in başkanlık süreci ile ilgili soruya karşılık, UBP Grup Toplantısında başkanlık için toplantı yapıldığını anlatan Taçoy, Üstel’in başkanlığına kendisi ve Ali Pilli’nin karşı çıktığını, bunun ardından yel değirmenlerine karşı savaşmaktan vazgeçtiğini söyledi.

Ünal Üstel’i eleştirmekten vazgeçmeyeceğini ifade eden Taçoy, “ Kendisini eleştiriyorum diye bana disiplin kuruluna sevk edileceğim söylendi” iddiasında bulundu.

Parti Meclisi’nin toplanmamasını eleştiren Taçoy, “ Ülkede demokrasi UBP’den geçer. Demokrasiyi kuran da bozan da UBP’dir” dedi