Taçoy: Bütçe açığı için tasarruf yanında gelir artırıcı çalışma da lazım

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı UBP Milletvekili Hasan Taçoy, 2022 bütçesinin görüşülmesine ilişkin izleyecekleri yolu anlattı.

BRT’de katıldığı programda Pembe Paşaoğluları’nın bu yöndeki sorularını yanıtlayan Taçoy, bütçe üzerindeki komite görüşmelerinin üç gün içerisinde tamamlanmasının öngörüldüğünü ve bunun mutlaka gerçekleşmesi için çalışacaklarını söyledi.

“KONUŞMALARDA ZAMAN KISITLAMASI OLACAK”

Sabah saatlerinde başlayacak komite toplantılarının ucu açık süreceğini anlatan Taçoy, öncelikle küçük bütçeleri ele almaya başlayacaklarını söyledi.

Salı günü başlayacak bütçe maratonunu Perşembe günü mutlaka tamamlayacaklarının altını çizen Taçoy, “son gün, çalışmalar ne saat biterse tamamlanmış olacak” dedi.

Komitede yapılacak konuşmalarda 15 dakikalık bir zaman kısıtlaması olacağını ifade eden Taçoy, bu konuda varılacak mutabakata uyulması halinde çalışmaların hedeflenen zaman içerisinde tamamlanacağına inanç belirtti.

“BÜTÇE AÇIĞINI KAPATMAK İÇİN TASARRUF YANINDA GELİR ARTICI ÇALIŞMA DA LAZIM”

Hasan Taçoy, bütçede 2 milyar 610 milyon gibi bir açık bulunduğunu anımsatarak, bu açığın nasıl ve ne yolla kapatılacağının tartışılacağını söyledi.

“bu yıl bütçe tartışılırken tasarruf ve gelir artırıcı kalemlerin tartışılması gereken bir noktadayız” diyen Taçoy, gelir artırıcı kalemlerde af çıkarmak ve geriye dönük yapılacak tahsilatların dışında gelirlerin nereden artırılacağı yönünde bazı önerileri olacağını kaydetti.

“HALK DENETİMİNE MUTLAKA GEÇİLMELİ”

Meclis Bütçe Komitesi Başkanı Taçoy, halk denetiminin mutlaka olacağını belirterek, bunun için bir gider kalemi eklenmesini sağlayacağını açıkladı.

Taçoy, önceden bu yönde bir de yasa yapmış olduklarını anımsatarak, vatandaşların kişisel harcamaların kredi kartı ile daha fazla yapılmasının teşvik edilmesiyle denetiminin daha yaygın olacağını vurguladı.

Bunun için bazı yasalarda küçük değişikliklere gerek olduğuna işaret ederek bu yönde önerilerde bulunacağını dile getiren Taçoy, düzenlemenin seçim beklenmeden yapılmasının önemine değindi.

Devlet gelirlerinin düştüğüne ve istikrarsızlıktan gelen bir tahsilat eksikliği yaşandığına işaret eden Taçoy, bazı vergi kalemlerinde gidilecek düzenlemelerle bütçe açığından vatandaşın etkilenmemesinin sağlanabileceğini anlattı.

Hasan Taçoy, “ama sakın kimse de yeni vergiler getiriyorlar diye de feveran etmesin. Yeni vergi getirmeden, halk denetimi ve bazı kalemlerdeki denetimin düzenlenmesini gündeme getirerek bunu yapabiliriz” şeklinde konuştu.

“bütçedeki rakamlara ilk baktığımda biraz korktum” diyen Taçoy, yüzde 25 gibi bir bütçe açığının söz konusu olduğunu kaydetti.

Bütçedeki açığın mevcut kaynaklar ile kapatılmasının, zor gibi görünmesine rağmen, yapılabileceğini ifade eden Taçoy, bütçenin KKTC devletine uygun bir şekilde devam edebileceği bir yaşanabilirlik süreci olmasını isteyeceğini söyledi.

TC ile KKTC arasında herhangi bir parasal anlaşma bulunmadığına değinen Taçoy, “hane halkı giderlerinde yapılacak ince ayarlarla Türkiye ile aramızdaki hayat pahalılığı oranının fazla açılmadan dengede kalmasını sağlamak için çalışacağım” dedi.

Hasan Taçoy, tasarruf sağlanırken bütçe gelirlerinin artırılmasını da tartışacaklarını ifade ederek, bu yönde yapmış olduğu çalışmalar bulunduğunu ve 2022 bütçesinin düze çıkması için bunlardan faydalanacağını kaydetti.

“SAĞLIK BÜTÇESİNDE AZALMA SÖZ KONUSU OLMAYACAK”

Sağlık bütçesinde azalma olduğu yönündeki eleştirilere de yanıt veren Taçoy, 2021’de pandemi giderleri ve Girne’deki hastane binasının alımı için ekstra harcamalar yapılmasından dolayı bir farkın ortaya çıktığını, sağlıkta bir tasarrufun söz konusu olmadığını anlattı.

2022 bütçesinde sağlığa ayrılan miktarın genelin yüzde 8.83’üne tekabül ettiğine dikkat çeken Taçoy, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın ardından Sağlık Bakanlığı’nın bütçede en fazla paya sahip ikinci bakanlık olduğuna işaret etti.

“ASKERİN BÜTÇESİNE DOKUNMAM, KİMSEYE DE DOKUNDURTMAM”

Taçoy, 2022 bütçesinde askeri harcamaların artırıldığı yönündeki bazı eleştirilerin de hatırlatılması üzerine, “askeri harcamaları lütfen kimse eleştirmesin. Asker periyotlar halinde bazı alet edavatını ve bazı mühimmatını tazeleme ihtiyacı duyar, artış belki de bundan kaynaklıdır. Bu ara ara bazı bütçelerde gelmektedir. Bu kadar yıllık tecrübemin içerisinde ben bunu gördüm ve yaşadım. Askerin bütçesi arttı diye bahsediliyorsa bunun yanlış olduğuna kanaat getiririm. Olaya, askerin bütçesinin tartışma mevzusu bile olmayacağı bir noktadayız diye bakmaktayım. Askeriyeye yapılacak herhangi bir yatırımın ülkenin güvenliği için olduğu kanaatindeyim. Asker bu konuda çok disiplinli bir tavır şekillendirir. Bunun tartışma konusu bile olmayacağını dile getirmek isterim. Kesinlikle tartışma kaldırmayacak bir mevzudur. O nedenle ben o konuya dokunmam ve dokundurtmam da” ifadelerini kullandı.

“BÜTÇENİN YARISI PERSONEL ÖDEMELERİNE”

Bütçenin yüzde 50’ye yakın bölümünün çalışan ve emekli ödemeleri olmak üzere personel giderlerine gittiğine işaret eden Taçoy, komite çalışmaları sırasında, personel giderleri yanı sıra, bütçe içerisinde tasarruf gerektiren bir çok kalem üzerinde çalışacaklarını açıkladı.

Taçoy, “Maliyeci’den daha fazla maliyeci değilim, ancak maliyecilerle bunları konuşup bir maliyeci zihniyetiyle tartışmak arzusu içerisindeyim” dedi.

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13/11/2021 10:33