Taçoy, Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, haber almanın dünyadaki her bireyin temel hak ve özgürlüklerinin başında geldiğini belirterek, bu özgürlüğün sona erdirilmesi bir yana kısıtlanmasının bile kabul edilemez bir davranış olduğunu vurguladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımlayarak basın emekçilerinin gününü kutladı.

Bakan Taçoy’un mesajı şöyle;

“İnsanoğlu’nun ilk çağlardan günümüze ulaşan süreçte değişmeyen yegane ihtiyacı haber almaktır. Bu yöndeki beklenti ve ihtiyaç günümüzde artık bir özgürlük olarak devam etmektedir.

Haber almak dünyadaki her bireyin temel hak ve özgürlüklerinin başında gelmektedir. Bu özgürlüğün sona erdirilmesi bir yana kısıtlanması bile kabul edilemez bir davranış olur.

Kıbrıs Türk halkı da bu konuda oldukça bilinçli ve ileri bir noktadadır. Bu konuma ulaşılmasında elbette basın çalışanlarının emeği çok büyüktür.

Özellikle de varoluş mücadelesinin verildiği yıllarda Kıbrıs Türk basını topluma ışık tutmuş ve mücadelenin başarısında pay sahibi olmuştur.

O günlerden bugünlere gelindiğine basınımız artık ülkemizin gurur duyduğu bir noktaya ulaşmıştır. Halkımızın beklentisini karşılayan, dünya standartlarında bir basın örgütümüz vardır.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde bir kez daha tüm basınımıza sonsuz şükranlarımı sunmak isterim.

Bu günde tüm basın çalışanlarına sağlık ve esenlik dolu günler dileklerimi iletirken, artık hayatta olmayan basın emekçilerimizi de rahmet ve saygıyla anarım”

Bu habere tepkiniz:



10/01/2023 13:20