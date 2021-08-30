Taçoy: Çekilip bir başka adaya destek vereceğim iddiaları gerçek dışıdır

UBP Lefkoşa milletvekili ve UBP genel başkan adayı Hasan Taçoy, parti genel başkanı Ersan Saner’in pandemiden korkulduğu için önce 6 ilçede ardından da tepkiler gelince iki ilçede kurultay yapılması önerisi yaptığını belirterek, “17 bin üyeden bahsediliyor, madem pandemiden korkuluyordu neden partiye 5 bin yeni üye yapıldı?” diye sordu.

Bazı rakiplerinin bu kez de başkanlık yarışından çekileceği dedikodusunu yaydığını belirten Taçoy, “Bu kez kesinlikle çekilmeyeceğim. Çekilip bir başka adaya destek verecek değilim” dedi.

Genel başkan Ersan Saner’in, bölgeleri daraltıp kendi oylarını artırmak istediğini ifade eden Taçoy, geçmişte bölgeciliği ortadan kaldırmak için çok çaba sarf ettiklerini, kararlar aldıklarını ama şimdi iki bölgeli kurultayla bölgeciliğin geri geleceğini kaydetti.

Hasan Taçoy, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Markaj” programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Madem pandemi vardı 5 bin yeni üye neden yapıldı?”

Bir izleyicinin pandemi nedeniyle kurultayın tek bölge yerine iki bölgede yapılması kararının ardından yapılacak tüzük kurultayını eleştirmesi hakkında konuşan Taçoy, “17 bin üyeden bahsediliyor. Madem pandemi vardı, paneminden korkuluyordu 5 bin üye daha neden yapıldı?” diye sordu.

“Üç yıl oy kullanmayanların üyeliği düşecek”

Üç yıl genel kurulda oy kullanmayan üyelerin üyeliğinin düşürülmesinin de oylamada geçtiğini ve belki de talep edilen değişiklikler içinde en doğrusunun bu olduğunu ifade eden Hasan Taçoy, kurultayın 3 yılda bir yapılması kararının da onaylandığını ama 3 yıllık sürede zaman aşımı kullanılmasında sıkıntı yaşanacağını kaydetti.

“Genel başkan, bölgeleri daraltıp kendi oylarını artırmak istiyor”

Bölgeciliği ortadan kaldırmak için geçmişte bazı kararlar aldıklarını aktaran Taçoy, “İki bölgeli kurultay bölgeciliği getirecek. Parti meclisine aday olanlar etkilenecek. Adı duyulmuş olanlar ve liste kullananlar avantaj sağlayacak. Lefkoşa- Mağusa arası parti meclisi adayları mekik dokuyacak. Genel başkan, bölgeleri daraltıp kendi oylarını artırmak istiyor” diye konuştu.

“Çekilip bir başka adaya destek verecek değilim”

Önceki kurultayın ikinci turunda Faiz Sucuoğlu ile birlikte genel başkanlık yarışından çekildiğinin hatırlatılması üzerine Taçoy, rakibim çekildiği için çekildiğini, fırsatçı konumuna düşmek istemediği için devam etmek istemediğini yineledi.

Bazı rakiplerinin bu kez de başkanlık yarışından çekileceği dedikodusunu yaydığını belirten Taçoy, “Bu kez kesinlikle çekilmeyeceğim. Çekilip bir başka adaya destek verecek değilim” dedi.

“Partinin televizyonunu hayata geçirmek istiyordum ve başardım”

Siyaset okuduğunu ve partinin çeşitli kademelerinde görev yaparak tecrübe edindiğini dile getiren Taçoy, “1994 yılından beridir partinin seçim bildirgelerini hazırladım. Genel sekreterlik görevinde

proaktif bir tutum sergiledim. Partinin televizyonunu hayata geçirmek istiyordum ve başardım” ifadelerini kullandı.

“Bilgisayar ortamına seçim yapılmasından çekiniyorlar”

Pandemi nedeniyle oy kullanılmasının dijital ortamda yapılabileceğinden bahseden Taçoy, “Bilgisayar ortamında seçim yapılmasından çekiniyorlar. Gerekli tedbirler alınarak oy kullanılabilir. Elle sayma usulünde, 17 bin oyun sayılması zordur ve hatalı oylar da tartışma yaratabilir” şeklinde konuştu.

“Yüzde 5 barajını aşmak yeterli olmayabilir”

Seçim barajının yükseltilmesi tartışmalarına değinen Taçoy, “Yüzde 5 barajını geçebilirsin ancak diğer partilerin aldığı oya göre vekil çıkaramayabilirsin. Girne’de şu an 3 parti vekil çıkarabilecek durumdadır. Bir parti Girne’den 1 vekil çıkarma durumundadır” ifadelerini kullandı.

“Yeni bakan gelince ihaleleri iptal etti”

Ekonomi ve Enerji Bakanı olduğu dönemde KIB-TEK’tekin durumundan bahseden Taçoy, “Görevi bıraktığımda KIB-TEK’in ödeme planı yapılmış 160 milyon TL banka borcu vardı. O dönem nakit para ve 2 tanker akaryakıt bıraktık. Yeni bakan göreve geldikten sonra, ilk aylarda sorun çıkmadı, şubat ve mart ardından sonra tahsilatların düştüğü nisanda sorunlar çıktı. AKSA’ya 250 milyon TL borç birikti. Turbo jet alınması konusunda gerekli düzenlemelerin ardından ihaleye çıkmak istiyorduk yeni bakan gelince tüm ihaleleri iptal etti ve bir daha ihaleye çıkamadı” dedi.

“Malzeme almak yerine borcu ödedik”

Ekonomi ve Enerji Bakanı olduğu dönemde 17 ay boyunca malzemeye yatırım yapmadığına dikkat çeken Taçoy, “Eldeki stok azaltıldı böylece masraflar düştü ve borcu ödedik” diye konuştu.

“KIB-TEK’te fuzuli harcamalardan dolayı zararlar oluşuyor”

KIB-TEK’te fuzuli harcamalardan dolayı zararlar oluştuğunu ve stoklarda gereksiz malzemeler bulunduğunu dile getiren Taçoy, “Kuruma 80 dolar tanesi 4 bin anahtar alındı, 320 bin dolar harcandı. İhalesi bizden önce yapılmıştı biz de sonuçlandırmak zorunda kaldık. Biz ise vinçli araçlar aldık” dedi.

“2030 yılında 800 megavat elektriğe ihtiyaç olacak”

2 tane 25 megavatlık mazot ve doğalgazla çalışan makine konusunda Türkiye ile anlaştıklarını aktaran Taçoy, “Bu makineler devreye girince mevcut makineler de elden geçirilecekti ve sisteme dahil edilecekti. Konuşulan ancak yazılı olmayan enterkonnekte projesini protokole koydurduk. 2030 yılında ülkede 800 megavat kullanım gerekecek. Şu an 400 megavat var. Eğer AKSA gidecekse kullanım açığı olacak bu nedenle 2 makine kullanılmalıdır” diye konuştu.

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30/08/2021 22:35