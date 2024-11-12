Taçoy: CTP ve UBP, bu sorunu akılcı bir şekilde çözmeli

UBP Milletvekili Hasan Taçoy, Haber Kıbrıs Web TV'de Muazzez Gazihan ile "Haber ve Ötesi" programında, Meclis başkanlığı seçimleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. UBP'nin yeni aday gösterme gibi bir amacı olmadığını belirten Taçoy, seçimle ilgili imzalanan tutanağın şerh ile birlikte kabul edildiğini ifade etti. "Benim tartıştığım çift mühürler değil, tutanak okundu mu ve kabul edildi" diyen Taçoy, Meclis iç tüzüğüne göre, "Karenin içine oy vurmak şarttır," hatırlatmasında bulundu. Taçoy, ayrıca, kaç kez vurulduğunun yazılmadığını ve buna Divan’ın karar verdiğini belirtti.

Genel seçimlerin meclis başkanlığı seçimlerinden farklı olduğunu vurgulayan Taçoy, Meclis başkanlığı seçiminde zarfın da önemli olduğunu söyleyerek, "Genel seçimlerde bir kişi katıldığında otomatik olarak seçilir." dedi.

Meclis başkanlığı seçininde verilen red oylara da değinen Hasan Taçoy, kendilerinin Meclis başkanlığı seçiminde red oyu vermediklerini ve bunu kanıtladıklarını söyledi. Ayrıca, Taçoy, 5 red oyunun kimler tarafından verildiğini sorguladı. UBP’nin, Meclis başkanlığı seçiminde geri adım atmayacağının altını çizen Taçoy, CTP ve UBP'nin bu sorunu akılcı bir şekilde çözmesi gerektiğini vurguladı. Taçoy, bu sorunun yalnızca küçük partilere yarayacağını belirtti.

Taçoy: "Benim iddiam tutanağın geçerli olduğudur ve Meclis Başkanı Ziya Öztürkler seçilmiştir."dedi