Taçoy: “Cumhuriyet’in değerlerini korumaya ve milli değerlerle yüceltmeye devam edeceğiz”

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28/10/2023

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Taçoy: “Cumhuriyet’in değerlerini korumaya ve milli değerlerle yüceltmeye devam edeceğiz”

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Hasan Taçoy, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, coşku ve gururun bir arada yaşandığını ifade etti.

Taçoy, “Türkiye Yüzyılı’nda Cumhuriyet’in değerlerini korumaya ve yüceltmeye devam edeceğiz” dedi.

“Cumhuriyet Bayramı, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin taçlandığı gündür. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü hepimize kutlu olsun” diyen Taçoy, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Cumhuriyet yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir” sözlerini hatırlattı.

- “Önümüzdeki yüzyıl hiç şüphesiz ‘Türkiye Yüzyılı’ olacaktır”

“Önümüzdeki yüzyıl hiç şüphesiz ‘Türkiye Yüzyılı’ olacaktır” ifadelerini kullanan Taçoy, bunun 100 yıl boyunca gösterilen birlik ve beraberlikle yoldan şaşmadan ve yorulmadan devam ederek hep birlikte başarılacağını kaydetti. 

Taçoy, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bıraktığı değerlere sadık kalmaya devam edeceklerini ve geleceğe umutla bakacaklarını belirtti.

 

28/10/2023 14:20
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TAGS: haber, kıbrıs
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