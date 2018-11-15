Taçoy: Daha etkin bir UBP için hiç durmadan çalışmalıyız

UBP Genel Sekreteri Hasan Taçoy basın bildirisi yayımladı.

Taçoy bildirisinde şu ifadeleri kullandı;

“Modern dünyada Demokrasi’nin temel şartlarından biri olan seçim ve oylama heyecanını, partimiz içerisinde bir kez daha örnek teşkil edecek şekilde yüksek bir katılımla gerçekleştirdik.

Aydınlık bir geleceğe yürürken, bu yürüyüşteki heyecanımızı paylaşan tüm partililerimize ve sandığa koşan tüm parti meclisi üyelerimize, önce partimize sonra da şahsıma gösterdikleri güven ve destek için sonsuz teşekkür ederim.

Daha önce de söylediğim gibi; Ulusal Birlik Partisi varsa KKTC vardır, KKTC varsa Ulusal Birlik Partisi vardır.

Bu sebeple tüm parti teşkilâtlarımızı ve partililerimizi, Cumhuriyetimizin kuruluş yıldönümünde ekonomik, sosyal ve siyasal anlamda daha güçlü bir KKTC için, ayrıca bu gücü organize edecek daha etkin bir UBP için hiç durmadan çalışmaya davet ediyorum”

“Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin ardından Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Anadolu halkının desteğiyle 15 Kasım 1983 tarihinde ilan edilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 35. yıldönümündeyiz.

Bugün kendi topraklarımızda kendi yönetimimize sahip olmanın huzuru içerisindeyiz. Ayrıca, Kıbrıs’ta adil bir anlaşmaya varılabilmesi için çözüme yönelik yapıcı tutumumuzu sürdürmekteyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle başta Ulu Önder Atatürk olmak üzere, Özgürlük Mücadelesi Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı ve vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle; Gazilerimizi, Kıbrıs Türk mücahitlerimizi, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetlerini şükran ve minnetle anar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve diğer bölgelerde yaşayan tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramını en içten duygularla kutlarım”.

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