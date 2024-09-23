Taçoy: Daha Güçlü Bir KKTC İçin Durmaksızın Çalışacağız

Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) kurultay sürecinin ardından, Hasan Taçoy, kendisine destek veren milletvekilleriyle bir fotoğraf paylaşarak, KKTC için durmaksızın çalışacaklarını belirtti. Fotoğrafta UBP milletvekilleri Hasan Küçük, Yasemin Öztürk, İzlem Gürçağ Altuğra ve Ahmet Pilli yer aldı.

Taçoy, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Vatanımız, anavatanımızla işbirliği içinde egemen ve eşit devletimiz için çalışacağız. Bize destek veren ya da vermeyen tüm Ulusal Birlik Partili kardeşlerimiz adına, yalnız halkımızın yararına hizmet edeceğiz. Yolumuz, Atatürk'ün, Dr. Fazıl Küçük'ün ve Rauf Denktaş'ın yoludur. Daha zengin, daha mutlu ve daha güçlü bir KKTC için durmaksızın çalışacağız."