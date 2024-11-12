Taçoy: Derya doğru yapmadı

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12/11/2024

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Taçoy: Derya doğru yapmadı

 

 

UBP Milletvekili Hasan Taçoy, Haber Kıbrıs Web TV'de Muazzez Gazihan ile "Haber ve Ötesi" programında, mecliste dün yaşanan gerilimin ardından Ziya Öztürkler'in, Doğuş Derya aleyhine şikayetçi olabileceğinin sinyalini verdi.

Taçoy, "Geçmişte uğradığı haksızlıklar nedeniyle tazminat davaları açan ve kazanan Doğuş Derya, kendisi tazminat ödemeye hazır mı?" diye sordu.

Derya'nın mecliste yanlış bir tavır sergilediğini söyleyen Taçoy, vatandaşa da kötü örnek olunduğunun altını çizdi.

12/11/2024 14:56
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TAGS: haber, kıbrıs
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