Taçoy: Cumhurbaşkanı Tatar ve izlediği politikaya desteğim tamdır

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, Kıbrıs konusunda son dönemde yaşanan gelişmelerin Kıbrıs Türk tarafının “iki devletli çözüm” isteminde ne kadar haklı ve doğru yolda olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Taçoy, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ortaya koymuş olduğu gayret ve gösterdiği başarıyı saygıyla selamladığını ve özellikle Türk devletleri ile ilişkilerde düzeyin devlet başkanları ve cumhurbaşkanları seviyesine yükselmiş olmasının inkâr edilemez büyük bir başarı olduğunu kaydetti.

Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin de büyük desteği ile Kıbrıs Türk halkının hakkı olan egemen devletine kavuşması yönünde yeni bir politika ile yola devam edildiğini belirten Taçoy, doğru politika ile doğru yolda ilerlediklerini ifade etti.

Taçoy, açıklamasında, “Elbette buna karşı çıkanlar olacak. Çünkü birilerinin oyunu bozuldu. Kıbrıs Türk halkını önce ambargo ve izolasyonlar altında ezip bezdirmek ve sonrasında da dengesi bozuk bir müzakere masasında önüne konulan modele mahkûm etmek isteyenlerin oyunu bozulmuştur.” ifadelerine de yer verdi.

Taçoy şöyle devam etti:

“Kendi geleceğimizi kendimiz belirleyeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın…

Bu ivme artık böyle devam edecek. Devamı için Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’ın kararlı duruşuna ve Anavatan Türkiye’nin sonsuz desteğine güvenimiz tamdır… Türk Devletleri işin sadece başlangıç kısmıdır.

AB ve BM de gerçekleri bilmektedir. Bir günde yanlışlarını kabul edip gerçeklerle yüzleşmelerini elbette beklemiyoruz. Ama bu olacak. Hem de tahmin edilenden de kısa bir sürede gerçekleşecek. Yeter ki çıktığımız yolda atılan kararlı adımlara desteğimize devam edelim.

Kıbrıs konusu iç siyasete alet edilemeyecek kadar değerlidir. Partisel çekişmeler ve iktidar hırslarına yenik düşerek konuyu kişisel ortama taşıyan arkadaşlarıma çağrım bu yanlış yoldan vazgeçmeleridir. Hiçbir şey halkımızın geleceğinden daha değerli olamaz.”