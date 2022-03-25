Taçoy, Dünya Bankası heyetiyle görüştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy adada temaslarda bulunan Dünya Bankası heyetiyle görüştü.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, görüşmede makroekonomik politikalar, destek programlarının oluşturulması, kadın girişimcilerin desteklenmesi konuları ele alındı ve görüş alışverişinde bulunuldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, bakanlığın çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi verirken, Dünya Bankası heyeti de projelerle her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ortaya koydu.

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25/03/2022 14:54