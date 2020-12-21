Taçoy: Dünyaya bir gün bunu kabul ettirme mücadelemiz devam edecek

UBP Milletvekili Hasan Taçoy, 57 yıl önce, böyle bir günde başlayan Kanlı Noel’in, Kıbrıs Türkü'nün hayatta kalma mücadelesi için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

taçoy 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Adada, bir avuç Kıbrıs Türkü, hayatta kalmak için, can ve mal güvenliğini sağlamak için büyük bir mücadele verdi. Bu uğurda canını, malını kaybedenler oldu. Yüzlerce anne halen şehit çocuklarına ağlıyor, birçok anne çocuğuna hasret bu dünyadan ayrıldı. Geçmişe bir bakın, he kritik evrede Rum saldırıları devam etti. 1974 Mutlu Barış Harekatı'nı getiren süreç de yine Rumların bitip tükenmek bilmeyen Megalo İdea hayallerinden dolayıdır.” ifadelerini kullandı.

Zaman içerisinde şartlar değişse de, Kıbrıs Rumlarının Kıbrıs Türklerini adadan kovma hayallerinin hiç bitmediğini kaydeden Taçoy, sadece mücadelelerinin şekil değiştirdiğini belirtti.

“Bizler yalnız değiliz, 85 milyonluk anavatan bu mücadelede hep yanımızda oldu. Gerçeği bilerek, gerçekten kopmayarak siyasi mücadelemiz, var olma mücadelemiz, dünyaya bir gün bunu kabul ettirme mücadelemiz devam edecek.” diyen Taçoy, mücadelede şehit olanlara bir kez daha şükranla başsağlığı dileklerimi iletti.

Taçoy, bu uğurda bitmeyen bir memleket sevgisi ile mücadeleye omuz vermeye devam edeceklerini ifade etti.

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21/12/2020 15:16