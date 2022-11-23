Taçoy, Düzce’de meydana gelen deprem dolayısıyla mesaj yayımladı

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23/11/2022

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Taçoy, Düzce’de meydana gelen deprem dolayısıyla mesaj yayımladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Düzce’de meydana gelen deprem dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Düzce’de meydana gelen deprem dolayısıyla üzüntüsünü paylaşarak, yaralılara acil şifalar diledi.

Taçoy’un mesajı şöyle:

"Anavatanımız Türkiye’nin Düzce ilinde meydana gelene deprem hepimize büyük bir üzüntü yaşatmıştır. Yaralananlara acil şifalar dilerken, depremde can kaybı yaşanmamasını temenni ederim. Türkiye'mize geçmiş olsun dileklerimi iletir, Allah’tan bu gibi felaketlerden hepimizi korumasını dilerim."

23/11/2022 10:34
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TAGS: Taçoy, Düzce, mesaj, deprem,
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