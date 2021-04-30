Taçoy: Egemen eşit olarak girersek aynı statüye gelinir

UBP milletvekili, Ekonomi ve Enerji eski Bakanı Hasan Taçoy, Cenevre’de sunulan 6 madde içinde ‘anlaşma olmayacak’ diye bir düşünce olmadığını, eşit statüde masaya oturulmasının ilk maddeye konulduğunu söyledi.

“Cenevre’de önerilen 6’ncı maddeye göre müzakereler sonucunda varılan anlaşma, ayrı ayrı eş zamanlı referanduma sunulacaktır” diyen Taçoy, Türk tarafının eşit davrandığını kaydetti.

Türk tarafının ilk kez tam anlamıyla kendilerine verilen hakları kullanmaya başladığını öne süren Taçoy, “AB’de Rum ve Yunanlılar bir araya gelince büyük bir güç oluştururlar. Rumlar, azınlık olarak Türkleri içine almak isterse burada toplum oluruz. Egemen eşit olarak girersek aynı statüye gelinir” dedi.

Hasan Taçoy, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Markaj” programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Nüfus mübadelesiyle Kıbrıs Cumhuriyeti bitti”

Hasan Taçoy, Cenevre’de yapılan gayrı resmi 5+1 konferansla ilgili konuşarak, “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis’i görmek için Cenevre’de olmak isterdim. Panama’da 2012 yılında bir toplantıda kendisine 1974 yılında Kıbrıs’ta yapılan nüfus mübadelesinden bahsettim. BM karar numarasına ve içeriğine kadar söyledim. Tepki gösterdi ve çekti gitti. Gönüllülük esasına göre yapılan nüfus mübadelesi nedeniyle Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bittiğini kabul etmiyorlar” dedi.

“Türkiye, Kıbrıs’ı Yunanistan’ın işgalden kurtardı”

Türkiye’nin yıllarca Kıbrıs sorununda ezik tarafı oynadığına dikkat çeken Taçoy, “Sorun 1974’ten önce 1960’larda başladı. Türkiye, Rumları defalarca ‘ENOSİS’e gidiyorsunuz adaya çıkarım’ diye ikaz etti. Türkiye, Yunanlıların darbesinden sonra Yunanistan’ın işgaline karşı geldi ve Kıbrıs’ı işgalden kurtardı. Çıkarma, Yunanistan’ın ‘Megalo İdeasına’ karşı yapıldı” diye konuştu.

“AB’ye girmekle ‘Megalo İdea’ya ulaştılar”

Yunanistan’ın ardından Kıbrıslı Rumların da tek taraflı olarak AB’ye birlikte girmeleriyle dolaylı olarak ‘Megalo İdea’ya ulaştığına işaret eden Taçoy, “Kıbrıslı Türklerin adadaki varlığını kabul etmezler ve eşit statüde görmezler” ifadelerini kullandı

“Crans Montana’da garantör ülkeler tartışıldı”

Crans Montana’daki görüşmelerde garantör ülkelerin tartışmaya açıldığını anlatan Taçoy, “Zürih’te 1959’da Türkiye ve Yunanistan, ardından BM Güvenlik Konseyi’nde üsleri alınca Londra’da İngilizler anlaşmayı imzaladı. Kıbrıs Cumhuriyeti’ni bu 3 devlet kurdu. O dönem EOKA’nın yaptığı saldırılar ve katliamlar sonucunda belki de devlet kuruldu” dedi.

“Hakları kaldırılırsa, tescil ortadan kalkar”

Kıbrıs’ta garantörlük sistemi değişirse ve Türkiye’nin yetkileri alınırsa o zaman Kıbrıs Cumhuriyeti’nin de ortadan kalkacağını savunan Taçoy, “Adanın haklarını 3 taraf savunur, biri Türkiye’dir. Hakları kaldırılırsa tescil ortadan kalkar. Yeni bir Kıbrıs Cumhuriyeti kurulması gerekir” diye konuştu.

“Türk tarafı ilk kez haklarını kullanıyor”

Türk tarafının ilk kez tam anlamıyla kendilerine verilen hakları kullanmaya başladığını öne süren Taçoy, “Bir yerde cumhuriyet, diğer tarafta toplum var. Cumhuriyet 1963’ten beri sadece Rumlar tarafından yönetilir. Bu gücü bizimle paylaşmak istemezler. Tanınan bir devlettirler ve anlaşma istemezler” ifadelerini kullandı.

“Egemen eşitlik kabul edilirse eşit statüye gelinir”

Kıbrıs toprağının tamamının AB içinde olduğunu ancak kurallarının kuzeyde uygulanmadığından bahseden Taçoy, “AB’de Rum ve Yunanlılar bir araya gelince büyük bir güç oluştururlar. Rumlar, azınlık olarak Türkleri içine almak isterse burada toplum oluruz. Egemen eşit olarak girersek aynı statüye gelinir” şeklinde konuştu.

“6 madde içinde ‘anlaşma olmayacak’ diye bir düşünce yok”

Kıbrıs’ta federasyonla veya başka bir yöntemle anlaşmanın olacağına inanmadığını anlatan Taçoy, “Cenevre’de sunulan 6 madde içinde ‘anlaşma olmayacak’ diye bir düşünce yok, eşit statüde masaya oturulması ilk maddeye konuldu. Guterres, BM raporuna 6 öneri maddesini yazacak. Annan Planı raporu Güvenlik Konseyi’nden geçmedi. Cenevre’de önerilen 6’ncı maddeye göre iki devlet de ‘müzakere sonucunda varılacak anlaşmada referanduma gidilecek’ deniyor. Türk tarafı eşit bir şekilde davranıyor” ifadelerini kullandı.

“Yeni devlet iki eşit şartlarda kurulsun”

Garantörlük şartları değişirse kuruculuğun da değişeceğine vurgu yapan Taçoy, “Şartlar değişirken ve garantörler çıkarken, o zaman yeni devlet iki eşit şartlarda kurulsun” dedi.

“Ambulans bile karşı tarafa geçemezken işbirliği ve güven nasıl olacak”

Rum tarafının güven yaratıcı önlemleriyle ilgili konuşan Taçoy, “Maraş bölgesi ile Ercan ve Mağusa limanlarının elimizden alınması önerildi. Bir ambulans bile karşı tarafa geçemezken işbirliği ve güven nasıl olacak? Elektrikte halen tam anlamda enterkonnekte yapılmadı. Sözde roaming yaratıldı. Megahertz konusunda da sıkıntı var. Bunların hepsi güven yaratıcı önlemler içindeydi. Bu kadar ekonomik sıkıntı ve izolasyonlar varken, Maraş, Ercan ve Mağusa limanlarının da elimizden çıkarılması isteniyor” diye konuştu.

“Gerçek ambargo beyinlerimizdedir”

Kuzey Kıbrıs’ta ihracat ambargosu olmadığını iddia eden Taçoy, “İngiltere’de kahve, Arap ülkelerinde hellim bulabiliyoruz. Ambargo yoktur. Gerçek ambargo beyinlerimizdedir. Limanları verince ne yapacağız?” diye sordu.

“Tekstil üretilirdi ve ihracat yapılırdı”

Siyasilerin yaptığı popülizm nedeniyle ülkenin iyi yönetilmediğini ifade eden Taçoy, “1996 yılına kadar 12 bin kişinin çalıştığı fabrikalarımızda tekstil üretilirdi ve ihracat yapılırdı. İşçilik pahalı olunca rekabet edilemeyecek duruma gelindi” dedi.

“Eylemde aleyhimde ‘Faşistler dışarı’ diye slogan attılar”

Koronavirüs önlemleri kapsamında 8 Mart 2020’de ‘lokmacı kapısı kapanmasın’ diye eylem yapılan yere gittiğini ancak kendisine tepki gösterildiğini aktaran Taçoy, “Kapının kapanmasını istemiyordum. Benim için ‘faşistler dışarı’ diye slogan attılar. İleride yaşanacakları gördüm. Derdim zor durumda olan Arasta esnafı ve ekonomiydi” diye konuştu

“Kara sınır kapıları açılmalı”

Güney Kıbrıs’a günde 60-70 uçak gittiğinden bahseden Taçoy, “Güneye geçişler var ancak kuzeydeki ekonomi düzelmesin diye turistlerin kuzeye geçmelerine izin verilmiyor. Testlerle kapılardan karşılıklı geçişler başlamalı. Yeşil Hat Tüzüğü’ne aykırı kapılar kapalı. Her zaman Rumlar haklı değildir” dedi.

“Kıbrıslılık için kavga veriyoruz”

Kıbrıs Cumhuriyeti’ni 3 garantör devletin kurduğunu ve Kıbrıslı Türkler ile Rumlara armağan ettiğini anlatan Taçoy, “Kıbrıslı Türkler kültürünü ve dinin korumak için mücadele verdi, şimdi biz Kıbrıslılık için kavga veriyoruz” ifadelerini kullandı.

“Silahlar nedeniyle başbakan asıldı”

Kıbrıslı Türklerin mücadele vermemesi ve Türkiye’nin de desteklememesi durumunda Kıbrıs’ta durumun farklı olacağını aktaran Taçoy, “Kıbrıs’ta kullanılan silahlar Türkiye’de bir başbakanın asılmasına neden oldu. Bana bir başbakan gösterin ki vatan haini diye suçlanırken idam edileceğinde silahlarla ilgili konuşmadı” şeklinde konuştu.

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30/04/2021 21:47