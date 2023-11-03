Taçoy Elektrik Zammını Eleştirdi: ''Pahalılık Getirecek''

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Hasan Taçoy, elektriğe yapılan zammın pahalılık getireceğini söyledi.

Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, katıldığı programda açıklamalarda bulunan Taçoy, elektriğe yapılan zammın başta akaryakıt olmak üzere, üretim maliyetlerindeki artışla haklı gösterilmeye çalışıldığını, 700 milyonluk tahsilatı, 600 milyonluk gideri olan kuruma her ay 100 milyon TL’lik artı kaldığını söyledi. Taçoy, AKSA’ya ödeme yapılabilecekken neden 1 milyar TL’nin üzerinde borç biriktirildiğini sordu.

Taçoy şunları kaydetti:

“Maliyet yükseldi diyerek kilowatt başına elektriğe zam yapıyorsunuz. Minimum 25 TL’den 35 TL’ye yükseltilen ve tüketimle birlikte artan sabit ücret ne kadardır, bunu çoğu kimse bilmez. Peki aldığınız bu sabit ücret ne içindir..? Toplanan bu para nerede..? Bunu hangi hesaba koyuyorsunuz..? Hangi maliyetten düşüyorsunuz…? Siz elektriğe zam yaparak üretimde enerji maliyetlerine yüzde 15 eklemiş oldunuz. Yılın bitmesine iki ay kala yapılan bu zam pahalılık getirecek ve Allah acısın, 2024 bütçesi daha yapılmadan açık verecek.”

Ekonomi ve Enerji bakanlığı görevine geldiğinde KIB-TEK’in AKSA’ya 280 milyon TL’lik borcu olduğunu da söyleyen Hasan Taçoy, şu açıklamada bulundu:

“Göreve başladıktan 8-9 ay sonra pandemi vurdu. 17 aylık görev süremde bu borcu faizleriyle kapattık. Borcu sıfırladık ve kurumun peşin ödemelerinde yüzde 15 indirim yaptık. Sosyal yardım alanlara bir miktar katkı sağladık. Akaryakıtı ithal eden şirkete 444 bin 250 dolar ceza yazdık. Kalitesiz akaryakıt getirdiği için. Hiçbir gazete bunu yazmadı. Ceza verdik, iki yıl men cezası verdik. Merkezi İhale Komisyonu’nun yasal olarak yetkisinde ve yazı yazarak böyle bir şey talep ettik. Merkezi İhale Komisyonu Başkanı tenzil-i ceza yaptı. İki yılı bir yıla düşürdü. Ben Bakan olarak iki yıl talep ediyorum ama müdür bir yıla indirdi. Basından kimse bunu işlemedi. Basın burada çok önemli bir faktördür. Özellikle bazı kişiler devreye girdi ve basında çıkmasın diye faaliyette bulunup çaba gösterdiler. Ayrıca, Sayıştay’ı çağırdım ve Sayıştay birçok rapor düzenledi. Polise ve ağır cezaya gitti ama bundan birçoğunun haberi olmadı. Böyle şeylerle övünmek olmaz. Ancak bu ülkede gerçek anlamda ne yapıldığını vatandaşa göstermek lazımdır. Eğer siyaset kurumunun bir şeyler yaptığını göstermek istiyorsak bunları da göstermemiz gerekir.”