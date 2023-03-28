Taçoy: ‘Elini cebimden çek’ deme kararını halka veriyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında sokaktaki satışlara engel olması gerekenin belediyeler olduğunu söyledi ve ilgili kurumları bu konuda ikaz ettiğini bildirdi.

Milletvekili Baybars’ın yerinden söz alarak 11-12 yaşlarındaki çocuklardan bahsettiğini söyledi.

Ardından konuşmasına devam eden Taçoy, maaş kesintileri ile ilgili ellerini vatandaşın cebine attıkları yönündeki eleştirilere “Çok doğru. Ama ‘elini cebimden çek’ deme kararını halka veriyoruz” dedi.

Banka mevduatlarından ise vergi almayacaklarını aktaran Taçoy, “Mevduat faizinden mevcut alınan stopajın üzerine yüzde 1 daha ekledik. Var olan bir şeyi biraz artırdık” diye konuştu. Taçoy, bahse konu yasanın mali projelerden, hizmet alımlarından ve Merkez Bankası’ndan devlete gelecek kar payından tasarruflar içerdiğini de belirtti.

Milletvekillerinin resesyon beklentisi ile ilgili uyarılarına da değinen Taçoy, tedbirler üretilmesi, piyasaya para pompalanması, teşvikler verilmesi gibi konularda çalıştıklarını ve yakında bu çalışmaları açıklayacaklarını da belirtti.

Sayıştay’ın akaryakıt alımı ile ilgili raporuna değinen Taçoy, bu konudaki eleştirilere “Varsa bir şey gerekli soruşturma yapılacak ve gereği yerine getirilecek. Herhangi bir yolsuzluk varsa peşine gidilsin, bu konuda arkanızdayım. Bunların affı yoktur” yanıtını verdi.

-Özdenefe: “Kişisel Verilerin Korunması Yasası güncellenmeli”

Ardından, Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe, “Kişisel Verilerin Korunması” konulu konuşma yaptı.

Kişisel verilerin korunması ile ilgili yasanın 2007 yılında geçtiğini ancak uzun süre uygulamaya giremediğini belirten Özdenefe, “Bugün yaşadığımız dünyada kişisel verilerimizi vermeden neredeyse bir çift çorap bile alamıyoruz” diyerek, bunun sakıncalarından ve kişilerin yasanın kapsamının farkında olmadığından bahsetti.

Yasanın eksik ve günün gerisinde kaldığını da kaydeden Özdenede, ivedi olarak güncellenmesi gerektiğini vurguladı.

Hükümet yetkilileri tarafından imzalanan bazı protokoller ile kişisel bilgilerin ülke dışına çıkmasının da muhtemel olduğunu anlatan Özdenefe, bunun sıkıntılara neden olabileceğini söyledi.

-Taçoy: “Bu yasa belki de sil baştan yazılmalıdır”

Özdenefe’ye yanıt vermek üzere yeniden söz alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, kişisel verilerin korunması ile ilgili yasanın bir an önce güncellenmesi konusunda Özdenefe ile aynı fikirde olduğunu belirterek, “Bu yasa belki de sil baştan yazılmalıdır” dedi.

Güncel konuşmaların tamamlanmasının ardından Genel Kurul toplantısı sona erdi. Bir sonraki birleşim 3 Nisan pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.

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28/03/2023 18:31