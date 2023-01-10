Taçoy: Emeklilik yaşını değiştirmek gibi bir düşüncemiz yok

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Kuzey Kıbrıs Tv’de katıldığı programda Ahmet Kaptan’ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Asgari ücret yasasının tartışılması gerektiğini ifade eden Taçoy, daha sık yapılacak toplantılarda yasanın tartışılmasının sağlayacağı faydalara işaret etti.

Taçoy, bir çok ağır aksak nokta bulunduğuna işaret ederek, “piyasa için bir şeyler üretmeliyiz. Asgari Ücret Saptama Komisyonu sadece ücret için değil, diğer eksiklikler için de toplanmalı. Zaman zaman sektörel bazda ücret ya da politika belirlemesi lazım. Taraflarla bir araya gelerek bunu yapmak bana ayrı bir memnuniyet verecektir” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Taçoy, belirlenen son asgari ücretin piyasada yaşanan hayat pahalılığı ile zaten az çok ortaya çıkmış olduğuna değinerek, “peki hangi hayat pahalılığını esas alacağız? Devlet Planlama Örgütü’nün ilan ettiğini mi, yoksa Maliye Bakanlığı’nın hesapladığını mı?” diye sordu.

İşçi ve işveren tarafının farklı bakış açıları ve farklı beklentilerle masaya oturmuş olduğunu anlatan Taçoy, üzerinde uzlaşılan prim desteği sağlanmasına ilişkin çalışmalara bakanlık olarak devam ettiklerini söyledi.

Taçoy, “burada önemli olan kararı verdikten sonra bizim dağılımını yapacağımız işlerin hakkaniyetli ve doğru gitmesidir” dedi.

“PRİM DESTEĞİ KONUSUNDA SON SÖZÜ BAKANLAR KURULU SÖYLEYECEK”

Küçük esnafın yanı sıra hayvancılık ve tarımla uğraşan herkesin prim kapsamında olacağını ifade eden Taçoy, “biz rakamları ortaya koyacağız, bakanlar kurulu karar verecek. Bu sefer kesinlikle sadece KKTC ve TC vatandaşları yararlansın dedik. Asgari ücret saptama komisyonunda bunu konuştuk” şeklinde konuştu.

Bakan Taçoy, prim desteği konusunda hafta sonunda gerçekleştirdikleri yoğun çalışma sonucunda rakamların netleşmeye başladığını, son kararın bakanlar kurulunda verileceğini açıkladı.

İşyeri denetimlerine ilişkin de açıklamalarda bulunan Taçoy, iş sağlığı ve güvenliği ile iş yasasının gerektirdiği tüm denetimlerin büyük bir titizlikle sürdüğünü kaydetti.

“İNŞAATLARDA SEKTÖR TEMSİLCİLERİ İLE ORTAK DENETİM YAPACAĞIZ”

Taçoy, ölümlü iş kazalarının iş makinaları kaynaklı olduğuna işaret ederek, bu noktadaki bilinçizlik ve dikkatsizliğin önüne geçebilmek için eğitim ihtiyacı bulunduğundan hareketle bir eğitim programı başlatacaklarını söyledi.

Müteahhitler ve taşeronlarla yaptıkları anlaşma çerçevesinde inşaatlarda ortak denetimler başlatacaklarını ifade eden Taçoy, diğer iş kollarında da ortak denetim yapabilmek için işverenlerle temas halinde olduklarını kaydetti.

“EMEKLİLİK YAŞINI DEĞİŞTİRMEK GİBİ BİR DÜŞÜNCEMİZ YOK”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Taçoy, emeklilik yaşı ile ilgili de konuştu.

Türkiye’de erken emeklilik konusunda çalışma yapıldığına işaret eden Taçoy, “biz de geçmişte bunu yaptık ve acısnı çok sonra yaşadık” dedi.

Taçoy, özel sektörde halen emekli olduktan sonra çalışmaya devam edecek çok sayıda kişi bulunduğuna işaret ederek, kamudan emekli olduktan sonra çalışmaya devam edecek kişi sayısının da oldukça yüksek olduğunu söyledi.

Yaş ortalamasının seksen ve üzerine yükseldiğine dikkat çeken Taçoy, emeklilik yaşının 55 olması söylemlerine “dünya yükseltirken bizim tersine gitmemiz çok farklı şeyleri gündeme getirir” şeklinde karşılık verdi.

Taçoy, “55 yaşta emeklilik zaten sağlam temeller üzerinde olmayan sistemimizi bir o kadar daha sarsacak ve bozacaktır. O yüzden 60 yaş baz alınan sistemimizi hiç bozmadan devam etmek düşüncesindeyiz” dedi.

Her ay ortalama 150 kişinin emekli olduğunun altını çizen Taçoy, yılda 1800-2000 arasında değişen pasif katılımcı karşısında aktifi artırmak zorunda olduklarını vurguladı.

Türkiye ile işbirliği çalışmalarına devam ettiklerini dile getiren Taçoy, ay sonunda Türkiye Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’in de katılımıyla genel sağlık sigortasının da dahil olduğu bir protokol hazırlığında olduklarını söyledi.

Taçoy, genel sağlık sigortasının sosyal sigortalar ile birlikte çalışabilmesini hedeflediklerini belirterek, aktüeryal denge ile bütçesinin boyutunun hesaplanabilmesi için çalışma başlattıklarını söyledi.

Genel sağlık sigortası yasasının da hazır hale geldiğini ifade eden Taçoy, yaklaşık bir hafta içerisinde son haline getirilmiş olacağını kaydetti.

Bu habere tepkiniz:



10/01/2023 09:41