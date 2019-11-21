Taçoy: ''Enerjiyi ucuzlatmak için çalışmalar yapacağız''

Taçoy, Kıb-Tek’te borçların eritildiğini ve yatırım yapma noktasına doğru gidildiğini ifade ederek, yüzde 45 – 55 üretimin Kıb-Tek’te kalması gerektiğini kaydetti.

Taçoy, AKSA’nın piyasadan çıkacağı düşüncesiyle ülkedeki kurulu gücü artırmak ve enterkonnektenin gerekliliğine işaret etti Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy, 2020’de ekonomi odaklı ve enerjiyi ucuzlatmak için çalışmalar yapacaklarını ve hedefin üç yıl içinde elektrik üretimini 12 dolar cent seviyesine düşürmek olduğunu ifade etti

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 87 milyon 987 bin 600 TL olarak öngörülen Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Bütçe Yasa Tasarısını oyçokluğu ile onayladı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, 2035 vizyon çalışmasına işaret ederek, gitmek istenen yolun planlanmasının yapılacağı vizyon üzerine gittiklerini anlattı. Bunu yaparken de bazı gerçekleri, örneğin ülkede kullanılan TL gerçeğini göz önünde bulundurmak zorunda olduklarını ifade eden Taçoy, iki ülke arasındaki işbirliklerinin yanında parasal işbirliğinin yani ekonomik işbirliği ve gümrük işbirliği bacağının tamamlanması gerektiğini kaydetti.

Ekonomik ve ticaret anlaşmalarının önemine işaret eden Taçoy, ülkede üretilen ürünlerin Türkiye’ye sorunsuz gönderilmesi için kıyı ticareti anlaşması çalışmalarını tamamladıklarını, 2020’de bunun devreye gireceğini ve ticaretin daha kolay olacağını kaydetti. Sanayinin geliştirilmesinin önemine işaret eden Taçoy, bu konuda geri adım atmadan sanayi üretim kapasitesini ortaya çıkarmak için yasa tasarısı hazırladıklarını kaydetti.

Kamu yanında turizm, yüksek öğrenim, inşaat sektörünün ülke ekonomisini yakından ilgilendirdiğini, doğru bir planlama ile doğru bir gelişmenin sağlanmasının şart olduğunu ifade eden Taçoy, Hal Yasasının çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu ve hızlı şekilde tamamlanıp Meclise gönderileceğini kaydetti. Taçoy, sanayi bölgeleri, rekabet edebilirlik, teşvikler konusunda gerekli çalışmaların yapıldığını, küçük ölçekli işletmeler, yatırım yapacak kadınlar için de gerekli girişimlerin, çalışmaların yapıldığını anlattı.

Enerji ve Kıb-Tek’e de değinen Taçoy, ülkede yenilenebilir enerji konusunda başvuru patlaması olduğunu, güneş enerjisi kullanan kişilerin sistem için 3’lü tarifede yazda sorun olmadığını ancak kışta sorun yaratabileceğini ifade ederek, bu konuda yapılan çalışmaları anlattı, bunun kamu, toplum faydasına dönüştürülmesi için çalıştıklarını söyledi.

Taçoy, Kıb-Tek’te borçların eritildiğini ve yatırım yapma noktasına doğru gidildiğini ifade ederek, yüzde 45 – 55 üretimin Kıb-Tek’te kalması gerektiğini kaydetti, bu yönde stratejik plan uyguladıklarını anlattı. Hasan Taçoy, bu konuyu Türkiye ve uluslararası uzmanlarla da tartıştığını belirterek, AKSA’nın piyasadan çıkacağı düşüncesiyle ülkedeki kurulu gücü artırmak ve enterkonnektenin gerekliliğine işaret etti.

Çevre dostu bir üretimin artık ülkede yakalanması gerektiğine değinen Taçoy, bunun girdi maliyetlerini de düşüreceğine dikkat çekti. Amacın 3 yıl içinde elektrik üretimini 12 dolar cent seviyesine düşürmek olduğunu ifade eden Taçoy, 2020’de ekonomi odaklı ve enerjiyi ucuzlatmak için çalışmalar yapacaklarını kaydetti.

Yakıt analizlerine de değinen Taçoy, en son yakıt analizlerinin 2016’da yapıldığını ve bugüne kadar bunun doğru kabul edildiğini, kendileri göreve geldikten sonra bunu tekrar yaptırdıklarını ve geçen hafta yeni numuneler aldıklarını, üçüncü kez testlerin yapılacağını anlattı. Taçoy, yeni dönemde sadece Kıb-Tek için değil ülkeye gelen her çeşit kullanım için akaryakıt testlerinin yapılmasına yönelik gerekli çalışmaları yaptıklarını söyledi.

21/11/2019 11:01