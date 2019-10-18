ad

Taçoy: Erdogan’ın gösterdiği liderlik takdire şayandır

Taçoy: Türkiyemiz, hem sahada hem de masada güçlü olduğunu gösterdi

ads
18/10/2019
HK

ads
Taçoy: Erdogan’ın gösterdiği liderlik takdire şayandır

Ankara’da yapılan görüşmelerin ardından Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sağlanan mutabakata ilişkin Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy sosyal medya hesabı Twitter’dan paylaşımda bulundu.
Taçoy paylaşımında;

‘Barış Pınarı Harekatı ile ilgili varılan mutabakat çok değerli bir adım. Türkiyemiz, hem sahada hem de masada güçlü olduğunu gösterdi. Cumhurbaşkanı Sayın Erdogan’ın gösterdiği liderlik takdire şayandır. Kıbrıs Türk Halkı olarak bu başarıyı selamlıyorum. #TurkiyeKazandi ‘ dedi.

18/10/2019 12:00
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, türkiye
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.