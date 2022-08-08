Taçoy, Erenköy Direnişi’nin yıl dönümünde şehitleri ve gazileri andı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy Şanlı Erenköy Direnişi’nin yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andı.

Taçoy mesajında, 8 Ağustos 1964 Erenköy Direnişi’nin, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin en önemli mihenk taşlarından biri olduğunu vurguladı.

Bakan Taçoy, 58 yıl önce Türkiye’de yüksek öğrenimlerini yarıda bırakarak Erenköy’e çıkan ve aralarında İngiltere’den de gelenlerin yer aldığı yaklaşık 500 Kıbrıslı Türk gencinin, Erenköy halkıyla birlikte Rum ve Yunan ordusuna karşı destansı bir direniş sergilediğini ve bu mücadelenin tarihe “Şanlı Erenköy Direnişi” olarak geçtiğini kaydetti.

Taçoy mesajında “Erenköy’e çıkan kahraman gençlerimiz çok zor şartlar altında Kıbrıs Türk varlığını korumak için destansı bir mücade örneği sergilemiştir. Erenköy Direnişi’nin 58. yılında, başta Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel olmak üzere vatan toprakları için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz.” İfadelerine yer verdi.

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08/08/2022 12:27