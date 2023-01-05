Taçoy: Erken emeklilik uygulamasının doğru olmadığını düşünüyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Meclis Genel Kurulu’nda konuşmalarla yapılan katkıların hepsini dikkate alacağına işaret ederek, konuşma yapan yapmayan herkese teşekkür etti.

Taçoy, cezaevinde yapılan protokol konusunun yeniden değerlendirilmesini hızlandıracağını kaydetti.

Eski sağlık ocağı yerine yeni proje yapmayı planladıklarını dile getiren Taçoy, engelsiz yaşam evinin binasının dıştan bitmiş durumda olduğunu fakat içinin eksik kalmış bölümlerini de sivil toplum örgütleriyle birlikte yapabileceklerini söyledi.

Engelsiz yaşam evi konusunda dernekle birlikte hareket ederek, rehabilitasyon merkezinin de faaliyete geçmesini sağlayacaklarını dile getiren Taçoy, erken emeklilik uygulamasının doğru olmadığını düşündüklerini belirtti Ülkede bugün yaklaşık 43 bin emekli olduğuna işaret eden Taçoy, ödenen maaşların yıllar içindeki artışına vurgu yaptı.

Sosyal hizmetlerde ödenen maaş oranlarını anlatan Taçoy, asgari ücret konusunda ise paydaşlarla yapılan görüşmelerde, belirli koşullara sahip işveren ve bazı üretici kesimlere yardımcı olma konusunu ele aldıklarını söyledi.

Türkiye’deki sosyal yardım sistemi ve Genel Sağlık Sigortası'nın eş zamanlı olarak yapılacak anlaşmalarla yürürlüğe girmesini sağlayacaklarını dile getiren Taçoy, bu hesapların yapılmaya başlandığını ve ihtiyaç duyulan yasanın da hazırlanma aşamasında olduğunu belirtti.

Taçoy ayrıca, kendilerinin kredi değil, avans verdiğini ve burada bir maliyet farkı olduğunu söyledi.

Taçoy'un konuşmasının ardından 1 Milyar 388 Milyon 110 Bin TL'lik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi

Meclis genel kurulunda daha sonra

25 milyon 89 bin Türk Lirası olarak önerilen Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı bütçesi görüşülmesine geçildi.

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05/01/2023 21:12