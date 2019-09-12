Taçoy: Gerekli tedbirler alınacak

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Çatalköy yakınlarındaki patlamayla ilgili BRT'ye değerlendirmelerde bulundu.

Taçoy, olayı ilk andan itibaren takip ettiklerini ve çok büyük bir olay olduğunu belirterek, “olayın en sevindiri yanı herhangi bir can kaybı olaması”dedi.

Patlamanın boyutunun çok büyük ve çok yüksek olduğunu dile getiren Taçoy, “bölgede patlamamış olarak düşen şarapnel parçaları veya diğer yanıcı maddeler olabilir, insanların sağlığı her şeyden önemli. Maddi sorunlar çözülür yeterki cana zarar gelmesin. Ciddi bir olay yaşandı ve bu olaydan sonra insanlara verilmiş sadakamız var diyerek gerekli tebdirleri alımalıyız” dedi.

Turistlerin yaşadığı korku ve endişenin yeniden yaşamaması ve bu tür olayların bir daha olmaması için gerekli tedbirlerin alınacağını da dile getiren Taçoy, olayın kontrol altına alındığını, patlamaların bittiğini ve bölgenin normal hayata dönmeye başladığını söyledi.