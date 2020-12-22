Taçoy: Hepimize büyük sorumluluklar düşüyor

Ekonomi ve Enerji eski Bakanı Hasan Taçoy, ülkede artan yerel koronavirüs vakaları nedeniyle sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Hasan Taçoy, yeni kurulan hükümetin bir önceki hükümet gibi cesur ve toplum sağlığını düşünen kararlar alacağından şüphesi olmadığına işaret ederek, “Bizler de bir önceki hükümet döneminde edindiğimiz tecrübe ile yardımcı olmaya hazırız. Zor bir dönem, vatandaşımızın sağlığı ve aynı zamanda ekonomisi de önemli. Bu dengeyi korumak da gerekiyor” dedi.

Taçoy, sağlık bakanlığı ve uzmanların uyarı ve önerilerine uyulması gerektiğine dikkat çekti.

Hasan Taçoy’un yaptığı paylaşım şu şekilde:

“17 vaka ve 16’sı tamamen yerel.

Uzun bir aradan sonra, yerel bulaş, yurt dışı kaynaklı vakalardan fazladır.

Görünen o ki, hem Türkiye, hem de Güney Kıbrıs kaynaklı bulaş artık coğrafi olarak da tüm bölgelere yayılmıştır.

Uzmanların uyarıları hayati önem taşıyor. Aynı zamanda Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu, uzun süredir karar almada tek yetkili.

Daha önce de vaka artışlarının yoğun yaşandığı günler gördük. Üstesinden geldik. Yine geleceğiz. Vatandaş olarak da tedbirlerimize dikkat edelim. Burada hepimize büyük sorumluluklar düşüyor.

Hükümetin de bu sürede, bir önceki hükümet gibi cesur ve toplum sağlığını düşünen kararlar alacağından şüphem yok.

Bizler de bir önceki hükümet döneminde edindiğimiz tecrübe ile yardımcı olmaya hazırız. Zor bir dönem, vatandaşımızın sağlığı ve aynı zamanda ekonomisi de önemli. Bu dengeyi korumak da gerekiyor.

Yerel vakaların artmaması için gereken özeni göstereceğiz. Bu noktada büyük bir hassasiyetle çalışan sağlık ekipleri var. Yardımcı olmak vatandaşlık görevimiz.

Gecesini gündüzüne katan tüm ekiplere sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Bu mücadeleyi de ülke olarak vereceğiz ve günün sonunda başarmak için elimizden geleni yapacağız.

Bakanlık ve sağlık uzmanlarının uyarı ve önerilerini rehber kabul edelim. Yeniden tüm ülkemize geçmiş olsun”.

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22/12/2020 11:04