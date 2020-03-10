Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, ülkemizdeki koronavirüs salgınıyla ilgili açıklama yaptı. Taçoy Hükümetimiz gerekli adımları atmaya devam ediyor" dedi.

Taçoy'un açıklaması şöyle:

Ülkemizde de görülen, tüm dünyada ciddi tedbirlerin alındığı Coronavirüsü ile ilgili; uzmanların önerileri doğrultusunda hükümetimiz gerekli adımları atmaya devam ediyor.

Bu kısa sürede, özellikle piyasada başta “korunmak için kullanılan maskeler” olmak üzere, bazı tıbbi ekipmanlarla ilgili fırsatçılar türediği şikayetleri bilgimize gelmiştir. Bu konuda, ALO 171 Tüketici Şikayet Hattımız devrededir. Bakanlığımıza bağlı Ticaret Dairesi gelen her şikayeti hassasiyetle değerlendirecektir.

Yaşanan krizi, dayanışma içerisinde atlatmamız gerekirken, bunun birileri tarafından fırsata çevrilmesine Bakanlık olarak izin vermeyeceğiz. Bir taraftan fiyat denetimlerini artırırken, diğer yandan da gelen şikayetler anında değerlendiriliyor.

Bu vesile ile, halkımızı, hükümetimizin aldığı tedbirlere uymaya davet ediyorum.

Coronavirüsün görüldüğü bölgelere seyahat ettiyseniz ve ateş, öksürük, nefes darlığı gibi hastalık belirtileriniz varsa başkalarıyla temas etmekten kaçınınız ve evden çıkmadan önce KKTC Sağlık Bakanlığı salgın hattı 05338501188 veya 05488501188 numaralı telefonlarını arayınız.

Bu süreci, dayanışma, yardımlaşma ve bilimin bizlere işaret ettiği tedbirlere uyarak aşacağız.

10/03/2020 14:00